年改重中之重 「整個立院都要動起來」
〔記者曾韋禎、呂伊萱、楊淳卉、蕭婷方／台北報導〕第九屆立法院第三會期將於週五開議，蔡英文總統日前已宣示，年金改革將是這半年的「重中之重」。立院民進黨團總召柯建銘昨指出，立院共八個委員會，年金改革相關草案未來會分別送進司法及法制、教育及文化、外交及國防、社福及衛環等四委員會審查，「等於是整個立法院都要動起來」，黨團一定嚴陣以待。
柯建銘稱 法案涉及半數委員會
國民黨團總召廖國棟表示，關於年金改革，黨團已設特別小組擬定黨版對案，由首席副書記長林為洲擔任召集人。林為洲認為，趕在這會期完成年改，除了滿足執政黨「拿到改革獎牌」外，沒有太大意義，改革要適用一個世代，應和緩周延、凝聚共識，不應操之過急，反而造成社會階級對立。
時代力量黨團將對年金改革提出對案，主要聚焦於十八％優存、所得替代率及基礎年金。
委員會是朝野黨團攻防年金改革議案的第一戰線，而「立法院各委員會組織法」明定，各委員會席次在十三席至十五席之間，每年重新組成。故本會期開議後，就要重新選擇委員會。前一年共有內政、經濟、交通、社福及衛環委員會多達十五人，較冷門的外交及國防、財政、司法及法制僅十三人。
由於本會期最重要的法案將是年金改革，雖涉及四委員會（每委員會兩席召委），但第一重鎮仍被認為是司法及法制委員會（審查公務員相關年改法案），民進黨團若想在司委會囊括兩席召委，把人數擴充到十五人會比較有機會。
不過，柯建銘表示，若司委會擴充到十五人，哪些委員會要減少？又有哪些委員願意過來？對於區域立委們而言，經濟、交通攸關選區的發展，往往都是擠破頭，不可能從這邊縮減，屆時會視情況決定。
國民兩黨共識 優先排審年改法案
柯建銘強調，年金改革涉及四個委員會，民進黨不可能搶下八席召委。相關草案的決戰點是在院會，而非委員會，最重要的還是要看朝野黨團之間是否有共識，大家要積極溝通、共同承擔。柯指出，他與廖國棟已有共識，只要有年改相關的草案付委，不管是誰當召委，都要優先排審。
廖國棟說，各委員會席次要到十八日才能確定，但國民黨將在社福及衛環、司法及法制兩委員會佈下重兵，並循慣例與親民黨合作，目標至少搶下一席召委，防堵民進黨團主導法案進行。
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