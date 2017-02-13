北韓射飛彈 川普：美國100％挺日本

2017-02-13

川普當選後 北韓首次試射

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普接待來訪的日本首相安倍晉三之際，北韓十二日朝日本海試射一枚疑似「舞水端」中程彈道飛彈。這是川普當選美國總統以來，北韓首次試射飛彈，再度引起區域緊張及國際關注，美國、日本、南韓政府皆密切關注北韓軍事動向。川普和安倍也發表共同聲明譴責平壤，安倍表示「絕不能容忍」北韓挑釁，川普則強調美方將「百分之百」支持日本。

安倍：絕不能容忍北韓挑釁

南韓聯合參謀本部指出，北韓十二日上午七時五十五分（台灣時間六時五十五分），自平安北道龜城（Kusong）芳峴空軍基地發射一枚飛彈，飛行約五百公里後落入日本海。南韓軍方研判，該枚飛彈應為射程約三千至四千公里的改良版「舞水端」中程彈道飛彈，而非北韓領導人金正恩在今年元旦談話中所稱，測試已進入最後階段、「隨時隨地」可以發射的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）。南韓外交部、日本官房長官菅義偉隨後指控北韓違反聯合國安理會決議，對區域和平及安全構成嚴重威脅。

在此同時，正在佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉歌俱樂部度過週末的川普和安倍，也發表共同聲明譴責北韓，兩人強調將力促美、日同盟更緊密、強化。事實上，川普與安倍甫於十日的白宮高峰會上，確立抵禦北韓飛彈與核武威脅為美日同盟高度優先事項。

疑改良版舞水端射入日本海

南韓軍方分析，北韓去年不顧聯合國兩次制裁，進行兩次核武測試與廿四次彈道飛彈試射，且還持續發展相關軍事計畫，而此次在川普當選美國總統後首次試射飛彈，顯示其急欲炫耀其核武與飛彈能力，「藉武力給予美國新政府下馬威」，以試探揚言對北韓採取強硬措施的川普將有何反應。路透引述美國官員指出，川普政府對北韓試射飛彈「早有預期」，因為平壤特別喜歡在特殊時機吸引國際社會目光。

該名官員進一步指出，川普團隊可能採取一連串反制措施，包括祭出新一波經濟制裁、增加朝鮮半島的海空軍事部署，以及加速推動在南韓部署戰區高空防禦系統（THAAD，薩德），以及加緊對中國施壓，要求北京約束北韓等。不過，由於北韓此次並非試射洲際彈道飛彈，也未執行新一輪核武測試，因此美方傾向於採取避免加劇區域緊張的應對措施。