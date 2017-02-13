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北韓射飛彈 川普：美國100％挺日本

2017-02-13

川普當選後 北韓首次試射

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普接待來訪的日本首相安倍晉三之際，北韓十二日朝日本海試射一枚疑似「舞水端」中程彈道飛彈。這是川普當選美國總統以來，北韓首次試射飛彈，再度引起區域緊張及國際關注，美國、日本、南韓政府皆密切關注北韓軍事動向。川普和安倍也發表共同聲明譴責平壤，安倍表示「絕不能容忍」北韓挑釁，川普則強調美方將「百分之百」支持日本。

安倍：絕不能容忍北韓挑釁

南韓聯合參謀本部指出，北韓十二日上午七時五十五分（台灣時間六時五十五分），自平安北道龜城（Kusong）芳峴空軍基地發射一枚飛彈，飛行約五百公里後落入日本海。南韓軍方研判，該枚飛彈應為射程約三千至四千公里的改良版「舞水端」中程彈道飛彈，而非北韓領導人金正恩在今年元旦談話中所稱，測試已進入最後階段、「隨時隨地」可以發射的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）。南韓外交部、日本官房長官菅義偉隨後指控北韓違反聯合國安理會決議，對區域和平及安全構成嚴重威脅。

在此同時，正在佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉歌俱樂部度過週末的川普和安倍，也發表共同聲明譴責北韓，兩人強調將力促美、日同盟更緊密、強化。事實上，川普與安倍甫於十日的白宮高峰會上，確立抵禦北韓飛彈與核武威脅為美日同盟高度優先事項。

疑改良版舞水端射入日本海

南韓軍方分析，北韓去年不顧聯合國兩次制裁，進行兩次核武測試與廿四次彈道飛彈試射，且還持續發展相關軍事計畫，而此次在川普當選美國總統後首次試射飛彈，顯示其急欲炫耀其核武與飛彈能力，「藉武力給予美國新政府下馬威」，以試探揚言對北韓採取強硬措施的川普將有何反應。路透引述美國官員指出，川普政府對北韓試射飛彈「早有預期」，因為平壤特別喜歡在特殊時機吸引國際社會目光。

該名官員進一步指出，川普團隊可能採取一連串反制措施，包括祭出新一波經濟制裁、增加朝鮮半島的海空軍事部署，以及加速推動在南韓部署戰區高空防禦系統（THAAD，薩德），以及加緊對中國施壓，要求北京約束北韓等。不過，由於北韓此次並非試射洲際彈道飛彈，也未執行新一輪核武測試，因此美方傾向於採取避免加劇區域緊張的應對措施。

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  • 美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三，十一日在川普位於佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉歌俱樂部召開聯合記者會，譴責北韓試射中程彈道飛彈。兩人再次強調將加強美日同盟關係，以抗衡北韓核武威脅。（法新社）

    美國總統川普（右）與日本首相安倍晉三，十一日在川普位於佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉歌俱樂部召開聯合記者會，譴責北韓試射中程彈道飛彈。兩人再次強調將加強美日同盟關係，以抗衡北韓核武威脅。（法新社）

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