宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消

2017-02-13

代理縣長吳澤成昨宣布

〔記者簡惠茹／綜合報導〕宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍而未合法農用」為由，對未做農業使用的農地農舍加徵房屋稅一到三倍。但接任宜蘭代理縣長才五天的吳澤成昨天宣布，五月將取消違規農舍房屋稅加價措施，外界認為是上週甫轉任農委會主委的前縣長林聰賢「人去政息」、政策急轉彎，但吳澤成強調，「這是將執行上的偏差導正過來，是林縣長任內就已在檢討的政策」。

強調維護公平不傷無辜

宜蘭縣政府考量宜蘭縣是全國農舍濫建最嚴重區域，為遏止未農地農用，去年五月針對農發條例八十九年一月修正後取得建照、但農地未做農業使用的農舍進行房屋稅加價，只要違規填土、蓋圍牆、庭園造景及自行加設擋土牆，除原本房屋稅，還視違規面積另加價房屋稅，違規達一千到兩千平方公尺加價一倍、三千平方公尺以上加三倍等。此舉造成地方人士反彈，有農民反映不堪負荷，但也有人認為這對真農民才公平。

稱林聰賢任內就在檢討

除對違規農舍加價房屋稅，宜蘭縣府去年十一月也調高農地公告地價，將非農地農用者課徵地價稅，稅金加重更接連引起怨聲載道。吳澤成昨說，林聰賢在縣長任內就開始檢討兩者是否合理，經檢討，房屋稅加價不但傷及無辜又不公平，決定今年取消。

吳澤成說明，房屋稅加價是可加上設施違規部份，但房屋稅課徵不應涉及土地違規，是應就房屋構造、折舊、地段率來考量，其他違規事項並沒在法令範圍；先前是當時召開不動產評價委員會時，把土地違規列為房屋稅加價依據，後來卻產生不公平現象，因這屬於地方權責，所以可以重開評價會來評定，準備將房屋稅回歸正常規定。

吳澤成強調，土地違規卻要加重房屋稅是有懲罰性質，經檢討這樣不很合理，土地歸土地、房屋歸房屋，房屋不管是違章或合法建築，用什麼構造就用什麼單價課稅，有建游泳池、庭園，就應加上構造建築費用課稅，才符合房屋稅課徵精神，而不是因違規而加重。

吳澤成說，這是林縣長任內就已在檢討，不是他代理縣長後才改變，只是剛好現在有結論出來，會儘快召開不動產評價委員會，做為下一期農舍房屋稅課徵調整依據。記者昨日尚無法連繫上林聰賢本人取得其看法。