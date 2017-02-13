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農友轟農地失守 議長認合理合法

2017-02-13

吳澤成代宜縣長5天 政策大轉彎

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長吳澤成昨宣布，今年將取消違規農舍房屋稅加價，以維護公平，不傷及無辜。捍衛農地價值的農友們群情激憤，怒批這樣對農地農用的人不公平，逼大家對民進黨失望。宜蘭縣議會議長陳文昌則說，違規和繳稅金是兩碼子事，取消才合理合法。

「太失望了，嚴厲譴責。」宜蘭縣水稻蔬菜農，同時也是綠黨中執委的吳紹文表示，取消房屋稅加價，這樣對守法的人才是不公平，房子違規當然要加稅，讓不守法的人負擔更多違規成本，現在取消以後，農地農用的人和不守法的人繳一樣的稅，這樣合理嗎？這是宜蘭人要的永續價值嗎？宜蘭縣民的眼睛是雪亮的，民進黨還要在宜蘭選嗎？

沒農用又違規 老農說加稅才公平

「取消房屋稅加價，對真農民當然不公平。」宜蘭老農吳慶鐘說，非農用的房屋，不可以和真農民繳一樣的稅，如果沒有農用，房屋本身有違規，就應該加稅才公平。

順民意撤守農政 議員︰非好事

宜蘭縣議員薛呈懿說，一縣之長應該勇於捍衛核心價值，而不是單純談論制度和法令，單從稅制來說，吳澤成的解釋有道理，可是從農業政策來說，卻有點消極，如果不加價房屋稅，那宜蘭縣政府敢拆違規農舍嗎？敢對他們開罰嗎？因為民意導向而不敢談農地農用，對縣政發展不是好事。

「取消才是合理合法。」宜蘭縣議會議長陳文昌當初並不支持違規農舍的房屋稅加價，批評縣府不合程序，有擴權嫌疑，且在不景氣時刻，加稅更讓民眾苦不堪言。他說，房屋稅應該針對房屋造價、規模大小課稅，違規和繳稅金是兩碼子事，縣府引用財政部的行政命令，作為加乘課稅的法源依據就過於牽強，議會一直要求縣府檢討，社會大眾也有這樣的聲音，違規使用有相關法令來處理，不需要用加價的方式。

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  • 吳澤成代理宜蘭縣長才5天，農業政策就被質疑大轉彎。（資料照）

    吳澤成代理宜蘭縣長才5天，農業政策就被質疑大轉彎。（資料照）

  • 現任農委會主委林聰賢去年在宜蘭縣為推動農地農用、遏止違規農舍濫建，針對違規農舍進行房屋稅加價。（記者簡惠茹攝）

    現任農委會主委林聰賢去年在宜蘭縣為推動農地農用、遏止違規農舍濫建，針對違規農舍進行房屋稅加價。（記者簡惠茹攝）

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