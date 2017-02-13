官民輕忽防疫戰 禽況難收拾

2017-02-13

記者林惠琴／特稿

二○一四年底、二○一五年初，一波堪稱「家禽界伊波拉」的禽流感疫情重挫國內養禽業者，當時新舊病毒交叉肆虐，造成損失慘重，但政府、養禽業者似乎未學到教訓，不但警覺度沒提高、更疑似隱匿疫情，結果情況愈來愈難以收拾，如今會禽傳人的H5N6病毒也在寶島現跡，行政院日前宣示防疫如作戰，但政府警覺不足、動作慢半拍，儼然已在禽流感戰局中先敗了一仗。

這幾年，禽流感疫情在台從未斷過，日韓更爆發嚴重疫情，但農委會除了被動地針對感染禽類進行銷毀，以及因應疫情的後續管控外，幾乎難以見到前置的防疫作為，例如更全面結合科技工具，通盤檢視國內各地流行的禽流感病毒型，以及國外疫情，並討論可能的預防對策，顯然欠缺主管機關應有的敏感度，甚至首隻檢出H5N6的禽類，遭批鴨鵝不分，很難想像這是一個國家主掌農業的機關！

過年前，中南部更傳出數百隻雞、鴨屍體散落河道，疑似不肖養禽業者為隱匿禽流感疫情而偷偷丟包，當下各縣市政府追究責任、確認有無染疫，但分散各地的類似事件，卻未喚醒中央主管機關的警覺性，忽略可能是疫情快速蔓延到各地、甚至有變異風險，或是去年在日韓已廣泛流行、重創家禽養殖業的H5N6入侵，進而提早因應防治。

當然，責任不能全歸咎於政府，養禽業者會丟包病死禽，代表就有隱匿疫情想法，若第一線人員無法配合政策確實通報，地方縣市稽查督導不嚴格，都是防疫漏洞，不管政府多努力，只怕百密還是難免一疏。

禽流感病毒容易變異，又具有跨物種傳染能力，若政府不能再拉高戰力、民間積極配合，不只可能造成農業損失，更恐連國人健康都受威脅。