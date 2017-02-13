我禽流感病毒複雜 變異可能性高

2017-02-13

〔記者林惠琴／台北報導〕繼花蓮縣有鵝、鴨陸續證實感染H5N6後，昨農委會宣布台南火雞場也淪陷，對於有禽傳人案例的H5N6疫情持續擴大，民眾人心惶惶，學者認為，應儘速與中國病毒株比對，釐清傳人風險性多高，但有專家強調，一般民眾遭傳染風險有限，不必太恐慌。

民眾遭傳染風險有限

聽到台南火雞場傳出H5N6疫情，台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春直言「不意外！」香港早已有發表研究證實我國禽流感病毒很複雜，尤其台南市的H5型禽流感非常多樣，變異可能性相對高，並批評前幾年時任農委會主委的陳保基，對於她發現的禽流感相關研究未積極應變，而是阻止其繼續調查，結果造成國內禽流感疫情無法及時防疫、持續擴散。

速與中國病毒株比對

金傳春表示，新政府應正視禽流感疫情，須先召開專家會議，並儘速與中國病毒株進行比對，確定有無傳人危險，且與學術界啟動相關調查研究，加強防疫。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心主任黃高彬指出，H5N6從鴨、鵝到雞都發現，從水禽傳到陸禽，代表在禽類間的傳播力非常強，由於H5N6病毒還是不容易附著在人類細胞上，加上目前是有禽傳人、但尚無人傳人案例，估計對於一般民眾影響有限，但在禽場工作與運送禽類、處理禽類廢棄物的人員風險較大，一定要做好防護，降低感染機會。

衛福部疾管署副署長羅一鈞強調，H5N6病毒主要存在禽類的呼吸道分泌物與排泄物，可能透過進入人類的呼吸道、眼睛、鼻子、口腔黏膜而傳染，因此接觸禽類的人員，尤其是病死禽，必須穿戴口罩、防護衣，但目前全球十六起傳人案例均發生在中國，日韓疫情再嚴重也無傳人案例，可見傳人能力還弱，民眾不必過於恐慌。

羅一鈞說，針對之前與證實感染H5N6的鵝、鴨接觸者，截至昨日共計監測三一八人，今日二四四人可解除追蹤，剩下七十四人持續列管，迄今均無類流感疑似症狀，至於台南火雞場的接觸者正在統計中，也會觀察健康情形。