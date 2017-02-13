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醫界憂參與WHA無望 外交部：爭取友邦支持

2017-02-13

〔記者呂伊萱、林惠琴／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）將在五月召開，﻿台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉稱醫界普遍認為今年赴會無望。外交部昨表示，世衛組織（ＷＨＯ）往年例行於三月間寄發邀請函，我國全力爭取友邦及理念相近國家的支持，盼能再度受邀出席ＷＨＡ。

衛福部也表示，目前針對ＷＨＡ執委會提出的討論題目，都已在準備相關稿件中，將會與外交部合作盡最大努力爭取。

我國自二○○九年以來，以「中華台北」為名的觀察員身分出席ＷＨＡ，去年ＷＨＡ會期正值新舊政府交接之際，前衛福部長林奏延直至五月才收到邀請函，雖邀請函中有「一中原則」等內容，最後仍在爭議中率團出席。

今年ＷＨＡ會議預計在五月廿二日至卅一日召開。外交部表示，ＷＨＯ秘書處往例在三月間，陸續寄發ＷＨＡ邀請函。林世嘉則直言，醫界擔憂今年無法如期出席ＷＨＡ，「已是圈內普遍看法」。

林世嘉說明，去年ＷＨＯ在邀請函中加註「一中原則」，給我方穿小鞋，而林奏延以「中華台北」發聲，其實是為了台灣能夠參與下半年多場大型國際組織，但如國際民航組織大會與國際刑警組織等場合，我方最後都不得其門而入，可見中國今年將繼續打壓台灣。

醫界籲政府在國際大力遊說

不過，林世嘉強調不能放棄，「蔡政府更不能做得比李扁時代還少」，過去台灣也遭打壓，但政府不遺餘力在國際遊說，使我國在衛生議題上能見度很高，但現在這些力道「幾乎熄火」，林世嘉呼籲政府要在國際大力遊說。

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  • 世界衛生大會（ＷＨＡ）將在五月召開，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉稱醫界普遍認為今年赴會無望。圖為二○一六年台灣聯合國協進會WHO宣達結束在日內瓦的活動。（宣達團提供）

    世界衛生大會（ＷＨＡ）將在五月召開，台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉稱醫界普遍認為今年赴會無望。圖為二○一六年台灣聯合國協進會WHO宣達結束在日內瓦的活動。（宣達團提供）

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