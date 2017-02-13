國會交流 立委今組團訪美

2017-02-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普已走馬上任，台美國會議員聯誼會今將啟程赴美國紐約及華府訪問，立委團預計拜會美國參眾議院議員與行政部門，藉由交流傳達「台灣真實的聲音」，同時希望了解美方的態度與訊息。

傳達「台灣真實的聲音」

這次出訪立委包括台美國會議員聯誼會會長蕭美琴、民進黨立委王定宇、林俊憲、邱議瑩、尤美女，國民黨立委江啟臣、許毓仁與時代力量立委高潞．以用等八人。

台美國會議員聯誼會成立多年，民進黨立委與國民黨立委都曾擔任會長，是一跨黨派國會交流組織，為我國對美國國會外交的主要交流管道。八名跨黨派立委今組團赴美，此次訪美是每年聯誼會例行的訪問行程，同時也是川普上任後，朝野立委首次組團訪美，預計拜訪美國參眾議院議員、行政部門、智庫等。

對於立委組團訪美，王定宇說，期待能傳遞台灣真實的聲音，也希望了解美國真實的態度與訊息，包括希望美方落實軍事授權法案中的台美交流，也希望川普政府能將台灣擺在第一輪雙邊經貿談判的序列等。

王定宇指出，台灣也希望藉此機會向美方傳達，在亞太區域安全中的東海與南海議題上，台灣有意願、也有能力扮演協助維持和平的角色，並盼美方協助台灣取得先進武器。

江啟臣說，不論是兩岸關係、台美關係或是台美中日關係，都希望在短期內發展實質互利的關係，因此希望強化實質面的交流，包括經貿與軍事等各方面，期待藉由面對面溝通，了解川普政權對東亞局勢的看法。

江啟臣強調，立委代表民意，因此也會具體向美方表達我方立場，台灣固然最希望維持區域的和平穩定，但也要顧及台灣利益，不能沒有台灣的聲音，盼讓這些意見被美國行政及立法部門聽見、作為參考。

聯誼會副會長、民進黨立委羅致政也說，透過實地走訪與第一手資料，了解美方的政策氛圍與未來走向，這是非常重要的，且立法部門互動較無限制，能使台美互動更密切。