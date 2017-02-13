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軍事戰略演進 不脫「嚇阻、防衛」原則

2017-02-13

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部將提出新的軍事戰略，預計會將過去多年沿用的「有效嚇阻」調整為「多重嚇阻」，儘管軍事戰略進行調整，但仍不脫「嚇阻、防衛」兩項大原則。

軍方官員指出，軍事戰略歷經多次調整，也必須因應國家政策的考量，在國家戰略變動的思考下，以不同的軍事戰略來因應執行。

蔣中正一心想要反攻

採「攻勢戰略」20年

他說，前總統蔣中正在一九四九年戰敗，帶領百萬軍民遷台之後，蔣一心想要反攻回中國，在這個國家戰略的前提下，軍事戰略自然是採取「攻勢戰略」規劃，長達廿年，軍方就是「確保台澎金馬、伺機反攻大陸」為軍事戰略；然而情勢始終未能如蔣所願，在大環境的壓力下，軍事戰略在一九六八年起改為「攻守一體」，為建設台灣，軍事戰略的內涵因此調整為不把戰火帶進台灣，而「制空、制海、反登陸」的建軍順序也是在當時所制定。

官員表示，隨著時代的演進以及各項新式軍備加入、國防科技躍升，軍事戰略也有了重大的轉變。到了李登輝、陳水扁及馬英九等三任總統時期，軍事戰略已環繞在「防衛固守、有效嚇阻」及「有效嚇阻、防衛固守」上，兩者看似文字一致，但因為有主動及被動的不同，國防資源投入的比率也不一致，建軍次序不同，這些都要視總統及國安軍事首長的想法而定。

他舉例說，前總統陳水扁時期，軍事戰略調整為「有效嚇阻、防衛固守」，有效嚇阻置於前，防衛固守在後，加上陳水扁還提出「決戰境外」構想，建軍的重點就會放在戰力可及於敵境的飛彈，以及發展海空軍為主。

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  • 因應軍事戰略調整，今年漢光演習將僅進行兵棋推演，不做實兵操演。去年漢光演習時，黑鷹UH-60M 吊掛特戰突擊車（資料照）。

    因應軍事戰略調整，今年漢光演習將僅進行兵棋推演，不做實兵操演。去年漢光演習時，黑鷹UH-60M 吊掛特戰突擊車（資料照）。

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