戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵

2017-02-13

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統預計三、四月間，依法向立法院提出四年期國防總檢討，國防部也要向立院提出新的軍事戰略報告，軍方官員指出，由於軍事戰略調整需要時間來驗證，因此今年的漢光演習，將會只做兵棋推演，不做實兵操演。

「有效嚇阻」改「多重嚇阻」

官員說，軍事戰略調整，要將國軍的戰略指導原則從過去的「防衛固守、有效嚇阻」改為「建立有效嚇阻與防衛的能量」，其中並強調「多重嚇阻」的防衛能量。

官員說，為回應蔡總統對國家安全及國家戰略的思考，政府將在今年三月及四月，分別提出四年期國防總檢討以及經過調整後的軍事戰略，在軍事戰略部分，「嚇阻、防衛」這兩項大原則不會更動，調整的是其內涵，例如過去沿用多年的「有效嚇阻」，依據軍方內部傳出訊息，將會改為「多重嚇阻」，代表著軍方不會僅置重點在單一的嚇阻力量，而是要求飛彈部隊、陸海空三軍以及陸戰隊等，甚至是資電作戰部門，也都要具有嚇阻戰力。

國防部將領透露，今年「漢光三十三號」演習將僅進行兵棋推演，實兵部分改在明年進行，這也是我國軍首次因應戰略變更，延後漢光演習的實兵驗證。

蔡總統上任後，曾公開指出要求國防部在今年一月完成一套「確認方向、改變文化的軍事戰略」。總統府預定在下月二十日前公布「四年期國防總檢討（QDR）」，也將成為未來國軍「十年建軍構想」及「五年兵力整建計畫」策訂準則的依據。

總統下月提四年期國防總檢討

將領透露，國軍各級部隊將依據新的軍事戰略進行戰術戰法的精進與改變，因此今年將僅在五月進行漢光演習的兵棋推演，以了解各部隊的戰力。

據了解，軍方除了大型的漢光演習，也已要求陸軍各軍團指揮部，要以作戰區的概念，統合作戰區內的三軍部隊及警政、海巡、民防等單位，下達各種不同的假想狀況，進行作戰區內的防衛推演，以驗證各作戰區在防衛戰力上有無缺漏。