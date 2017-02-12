美日加強同盟 釣魚台適用安保

2017-02-12

〔駐美特派員曹郁芬、編譯孫宇青、記者蘇芳禾／綜合報導〕美國總統川普與日本首相安倍十日發表共同聲明，強調美日不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石，美國防禦日本的承諾絕不動搖。川普在聲明中確認，釣魚台列嶼適用美日安保條約，反對任何損害日本在這些島嶼行政權的片面舉動，可說是安倍的一項外交勝利。川普也接受了安倍邀請，在今年訪問日本。

安倍是唯一在川普就任前與其會晤的國家領袖，也是在其上任後第二位到訪白宮的領袖。川普熱情迎接安倍，握手長達十九秒，還誇安倍握手「強而有力」，兩人有「非常好的化學效應」，而安倍也稱讚川普為傑出商人，日本「歡迎美國變得更加強大」。兩人隨後展開工作餐會，對談氣氛溫馨，會後並舉行共同記者會。

川普選前曾指控日本在軍事和經濟上佔美國便宜，但這次聲明隻字未提，展現親善態度，矢言強化日美同盟，將致力於維護日本與其行政權下所有領土的安全。而一度稱日本應發展核武以制衡北韓的川普，也表明美國以核武及傳統軍武防禦日本的承諾堅定不移。

川安會：保障東海穩定 避免南海緊張

共同聲明指出，美日會深化合作以保障東海的和平與穩定，兩人強調依國際法維持海上秩序的重要性，反對任何以脅迫、威嚇或武力方式企圖堅持海事聲索。在不點名中國的情況下，美日呼籲所有相關國家避免會升高南海緊張的作為，包括建立軍事設施。

另一方面，上任後即宣告退出「跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）」的川普，此次與安倍共同表示，美日將尋求自由、公平與互惠的經貿關係。安倍則說，副首相麻生太郎將與美國副總統彭斯，針對財政、貨幣政策、基礎建設、貿易等議題創造新的對話架構。安倍也向川普推銷日本高鐵計畫，不過，雙方皆未提及簽署雙邊貿易協定。

在結束白宮會談後，川普和第一夫人梅蘭妮亞，與安倍及其妻子安倍昭惠，搭乘「空軍一號」前往川普位於佛州的馬阿拉歌俱樂部度週末，川普還特別安排安倍伉儷同乘總統專車，以展示友好。川普和安倍訂於十一日一同揮竿打高爾夫。

對美日共同聲明確認釣魚台適用美日安保條約，總統府發言人黃重諺回應，釣魚台列嶼是我國領土，呼籲相關各方，秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平方式解決東海地區的爭議。