政院拚經濟 將提8千億基建特別預算
特別條例立法 列優先法案
〔記者李欣芳／台北報導〕為全力拚經濟，行政院初步決定將提出規模超過八千億元的「前瞻基礎建設計畫」特別預算案，以特別條例立法列為立法院新會期優先法案，將分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向推動，主要推動軌道建設與縣市河川整治，軌道建設包括北宜直鐵、東部鐵路雙軌化、台南鐵路地下化等。
行政院近日將與民進黨立委會商立法院十七日開議後要推動的優先法案，這項特別預算案總金額可能超過八千億元，行政院正在做最後盤點。
軌道建設等 5大面向推動
政院高層昨表示，重點不在於預算規模多少，而是相關計畫是否有可行性與亮點，包括北宜直鐵與各縣市的鐵路高架化或地下化等交通基礎建設，相關基礎建設具有亮點，要讓台灣未來經濟動能回升。
高層官員說，當前台灣經濟動能不佳，如何讓國內的經濟活絡，是政府施政目標，行政院內部在盤點相關拚經濟計畫時，原本傾向不要以特別預算提出。不過，經進一步商議，政院認為若提出特別預算可跨年度辦理，而非採追加預算提出，將可讓外界更了解預算案的內容，有機會藉由提特別預算案說得更清楚拚經濟內涵，因此擬向立院提出特別條例。
知情官員指出，前瞻基礎建設計畫將以推動軌道建設的經費為最大宗，至於水環境方面，則是治水工程，各縣市的河川整治經費也不少。據了解，軌道建設包括北宜直鐵、縣市鐵路高架化或地下化、東部鐵路雙軌化等，金額將超過四千億元。
綠能建設 投資3～4千億
有關綠能建設，投資規模也不小，有三、四千億元，其中主要是由台電帶頭投資太陽光電及海上風電，以及中鋼、台船也參與投資太陽能與風電，不過，絕大多數綠能建設因屬於非公務部門預算，因此，將不會編在特別預算裡。數位建設則將投資包括４Ｇ、５Ｇ等寬頻與超寬頻的研發，並投資固網與無線網路，以及數位、資通人才的培育。
政院最遲將在三月底向立院提出特別預算案，至於是提四年、六年或八年的特別預算，尚待林揆最後確認。國發會主委陳添枝表示，前瞻基礎建設計畫的總金額尚未統計出來，有些計畫項目經過盤點後，未必會放在特別預算內，而是放入年度預算中。
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