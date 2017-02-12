急轉彎！ 川普擬鬆綁移民禁令
〔編譯魏國金、茅毅／綜合外電報導〕在美國聯邦第九上訴巡迴法院裁定仍暫緩執行禁止難民與七個穆斯林為主國家公民入境的總統行政命令後一天，美國總統川普在十日晚間宣佈，他最快將於十三或十四日發布「全新的」行政命令。消息人士指出，川普可能改寫原本的禁令，明確排除綠卡持有者，以減緩法院的部分疑慮。《紐約時報》說，雖然川普揚言他終將在法院戰獲勝，但發布新行政命令，意味短期內他的立場已經退卻。
最快明、後天發布新行政命令
川普是在空軍一號上主動向隨行記者談及此事。川普對新禁令沒有多所著墨，而當日稍早他在與日本首相安倍舉行的聯合記者會上矢言，他將「非常快的」採取行動，以保護國家與人民，他說，「我們將繼續做一些讓國家安全的事…，我們不允許伺機傷害同胞的人進入我國。」
川普的新禁令是否將使入境禁止措施立即生效，或者華盛頓州等對原禁令提告的州級政府，是否可向相同的法官再度要求暫緩執行，皆有待觀察。法律學者說，若川普發布新令，他可能仍將面臨法律挑戰。
學者︰仍將面臨法律挑戰
不管川普發布新禁令與否，對於原令，其政府可能仍將進行法院戰。白宮幕僚長蒲博思十日表示，每個法律選項都在討論中，該案仍有上訴到最高法院的可能。
川普已矢言將多達三百萬有前科的無證移民驅逐出境，美國聯邦移民幹員本週加強行動，在至少六州逮捕數百名無證移民，引發移民律師與移民家庭關注，擔憂此次行動恐是川普政府即將展開更強硬執法與加強遣送出境之風向球。
但美國「移民和關稅執法局（ＩＣＥ）」直屬上級機關國土安全部十日稱，這些純屬「例行」執法行動。ＩＣＥ洛杉磯辦公室表示，這五天的「大執法」行動在亞特蘭大、紐約、芝加哥、洛杉磯地區、北卡羅萊納與南卡羅萊納進行，屬於例行性質，媒體不正確的報導只會製造恐慌。
川普近來將可能被聯邦移民執法行動鎖定之對象範圍擴大到任何被控告過的人，連被裁定過交通違規也算，而在歐巴馬政府時期，交通違規則不算。歐巴馬政府的類似執法行動旨在逮捕或驅逐有犯罪紀錄的移民出境，反觀川普政府這次不只鎖定已知的罪犯，也抓了沒犯過罪的移民。
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