不讓登堂演說！ 英擬趁國會休會 安排川普來訪

2017-02-12

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／十一日報導〕美國總統川普赴英進行國是訪問尚未定案，但已在英國國會與民間掀起巨大爭議。在英國保守黨下議院議長伯考（John Bercow）基於「反種族主義和性別歧視」考量下，「極力反對」川普來訪時前往國會發表演講，加上逾百萬民眾在政府官網連署要求不要讓川普以「國是訪問」名義訪英，以免女王必須會見川普，英國《衛報》透露川普訪英將暫定在議院的休會期，以避免尷尬。

《衛報》十日說，英國國會暑期休會直到九月五日，之後九月十五日又會再度休會近一個月，因此梅伊首相打算安排川普在這段期間造訪，避開國會議員。消息指出，英國政府、白金漢宮與美國白宮正在討論這個方案，聲稱這將對各方都是一個「完美的選項」。

外國國家領袖赴英國進行國是訪問，依傳統慣例都會被邀到英國上、下議院發表演講，但事先需要下議院議長的同意，伯考罕見拒絕川普演說，受到兩百多名國會議員的支持。

但有消息指出川普其實沒興趣到英國國會演說，並稱他會在八月國會休會期訪英是「一派胡言」，而因川普無意在英議會演說，所以也不必延後訪問，很可能最早在六月第一週就會拜訪英國。