梅蘭妮亞 沒陪安倍妻遊華府
〔編譯張沛元／綜合十日外電報導〕以女主人之姿陪同來訪外國元首的配偶走訪當地博物館、學校、紀念碑或花園並且進行導覽，向來是美國第一夫人的重要工作之一，但新科美國第一夫人梅蘭妮亞．川普卻疑似「怠忽職守」，任由來訪的日本首相夫人安倍昭惠十日獨遊華府。
安倍昭惠十日在華府的兩場活動—拜訪高立德大學與出席日本大使館的全國櫻花祭委員會會議，都看不到梅蘭妮亞的身影。日本駐美大使館的官員透露，陪同安倍昭惠前往高立德大學的是日本駐美大使夫人佐佐木信子。當梅蘭妮亞十日午後現身陪同總統夫婿與安倍伉儷飛往佛羅里達州度週末時，反而更凸顯她稍早未能善盡地主之誼，暗示連白宮都不肯搬進去住的梅蘭妮亞，日後在詮釋第一夫人角色上可能會有更另類的表現。
對安倍昭惠而言，獨遊華府想必是異於過去訪美的全新經驗。安倍昭惠曾於二○○七年與二○一五年以日本首相夫人身分訪問華府，○七年時獲當時美國第一夫人蘿拉．布希接待同遊美國開國元勳喬治．華盛頓在維吉尼亞州維農山的故居，一五年時則是與當時第一夫人蜜雪兒．歐巴馬拜訪維州北部一所英日雙語小學，兩次都有當時的美國第一夫人作陪。
媒體十日一早就要求白宮說明梅蘭妮亞的芳蹤，梅蘭妮亞的辦公室直到當天下午才回覆，暗示是安倍昭惠對這趟華府之行早有安排，所以兩人首度見面會是梅蘭妮亞十日午後飛到安德魯空軍基地與夫婿川普以及安倍伉儷會合再轉往佛州之際。
相較於鮮少公開忤逆老公觀點、去年美國大選期間也不常露面的前名模梅蘭妮亞，有「家裡的反對黨」之稱的安倍昭惠敢於做自己，甚至對由枕邊人領導的政府的政策提出不同意見。此等差異令人對兩位第一夫人在佛州的私人俱樂部終於碰頭時多了幾分想像，但專門研究第一夫人角色的賓州斯克蘭頓大學教授哈瑞斯說，她當然不會期待梅蘭妮亞與安倍昭惠大談全球議題，甚至覺得梅蘭妮亞根本不想參與討論。
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標題：梅蘭妮亞 沒陪安倍妻遊華府
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