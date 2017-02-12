川普說遵守一中 美專家︰沒讓步
〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕美國傳統基金會亞洲部主任羅曼今天表示，美國總統川普在電話中告訴中國國家主席習近平，會遵守「我們的一個中國政策」，不應被視為對北京的讓步。美國需要和中國維持可行的工作關係，但也可以繼續在一中政策下提升和台灣的關係，這是兩組平行的關係。
布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲則表示，川普選擇重申美國長期以來的一個中國政策是明智的，這只是回到現狀而已，但對美中兩國如何處理各種摩擦並沒有提供任何線索。
不過向來強力批評中國的學者章家敦，在網路雜誌「野獸日報（Daily Beast）」撰文批評川普表示，川普連月來質疑一中政策，如今卻自取其辱，由對話看來，川普向北京的要求投降。
羅曼說，將川習通話視為習近平的某種勝利是完全錯誤的，美國基於自身利益有自己的一個中國政策，不是施捨給中國的恩惠。雖然他熱愛台灣，但美國不可能為了台灣而拋棄對中國的一中政策，中國是世界第二大經濟體，美中有許多重要議題要談，一中政策是維持美中關係的基礎。現在大家至少不再懷疑一中政策是不是可以當交易籌碼。
提升與台灣關係 不受影響
羅曼認為，川習通話基本上跟台灣沒有直接關係，而是讓美中關係可以在穩定的基礎上前行，這不代表川普政府不能調整和提升跟台灣的關係，像蔡英文與川普去年十二月通話，美台關係已經更上一層樓，這表示川普政府會根據三公報處理對中關係，但也會依據自己利益和台灣來往，展現美國在政策上的自主權。中國不擁有美國一中政策的話語權。
至於川習會談中可不可能觸及九二共識，羅曼指出，兩岸會談的基礎應由台海自行決定，美國務卿提勒森多次表示，六項保證是美台關係的基石，川普團隊願意多談六項保證是令人鼓舞的，若美國與北京討論九二共識做為兩岸談判的基礎，可能已違反六項保證的承諾。他至今沒有聽說川習兩人觸及這個議題。
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