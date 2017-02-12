上下搖晃超有感 高雄人呼不只4級
2017-02-12
〔記者葛祐豪、陳文嬋、黃良傑、鄭瑋奇／綜合報導〕「我怎麼覺得高雄感覺大於四級，搖超大的啊！」
南台灣昨晨一時十二分發生芮氏規模五．六地震，氣象局測得高雄市旗山震度四級、高雄市三級，雖未釀成重災，但許多市民認為這次搖晃程度比四級強，有些人更質疑氣象局的數據錯誤。
「根本像六級！」
市民留言表示：「我怎麼覺得高雄感覺大於四級，搖超大的啊！」「上下搖晃，根本像六級！」「這個感覺比去年那個地震更有感，很搖而且更久。」不少民眾也質疑中央氣象局的數據有誤，「數據不對，至少五至六級」、「我家鄰近茄萣，這次地質晃動比九二一更加劇烈，震度竟然只有三、四級，數據真的誇張。」
氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，氣象局的觀測都有科學根據，也有數據；但他也說，儘管台灣設置超過千個地震儀，密度在全球名列前茅，仍不排除最大震度出現的地方沒有裝地震儀。
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