| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

上下搖晃超有感 高雄人呼不只4級

2017-02-12

〔記者葛祐豪、陳文嬋、黃良傑、鄭瑋奇／綜合報導〕「我怎麼覺得高雄感覺大於四級，搖超大的啊！」

南台灣昨晨一時十二分發生芮氏規模五．六地震，氣象局測得高雄市旗山震度四級、高雄市三級，雖未釀成重災，但許多市民認為這次搖晃程度比四級強，有些人更質疑氣象局的數據錯誤。

「根本像六級！」

市民留言表示：「我怎麼覺得高雄感覺大於四級，搖超大的啊！」「上下搖晃，根本像六級！」「這個感覺比去年那個地震更有感，很搖而且更久。」不少民眾也質疑中央氣象局的數據有誤，「數據不對，至少五至六級」、「我家鄰近茄萣，這次地質晃動比九二一更加劇烈，震度竟然只有三、四級，數據真的誇張。」

氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，氣象局的觀測都有科學根據，也有數據；但他也說，儘管台灣設置超過千個地震儀，密度在全球名列前茅，仍不排除最大震度出現的地方沒有裝地震儀。

廣告
  • 昨地震，高市788戶停電，台電派員搶修。 （記者陳文嬋攝）

    昨地震，高市788戶停電，台電派員搶修。 （記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地震 震度四級 高雄人
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：上下搖晃超有感 高雄人呼不只4級


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.