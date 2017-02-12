維冠災戶餘悸猶存／李宗典默念佛號 洪家益妻嚇哭
〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕昨晨的一場強震，讓才剛走過二○六震災週年的維冠災民，重新經歷地震來時的恐慌。雙腳遭截肢的洪家益，第一時間翻身抱住嚇哭的妻子；在地震中失去愛女的陳翊庭則是不斷尖叫，先生林武重忙著安慰妻子；左腳截肢的李宗典因行動不便，只能躺在床上念佛號，祈求保佑。
去年受困維冠倒樓的雙腳截肢勇士洪家益與楊維甯夫妻，昨晨再次感受強震來襲的可怕。楊維甯表示，去年二○六地震，在維冠住處感覺到強烈搖晃與玻璃、物品撞擊聲，整個人在房間被撞來撞去，先生要翻身抱她都來不及，兩人就這麼分別受困在屋內十與十三小時。
昨晨地震一發生，洪家益第一時間就翻身抱住楊維甯，由於這次地震搖晃感覺跟二○六地震很像，楊維甯嚇得哭出來，睡在身旁的小兒子也哭了一聲，幸好一切有驚無險。
二○六震災被壓在維冠大樓底下、左腳截肢的李宗典，也直呼被強震嚇壞了、很害怕；他一人躺在安平區二樓住處床上、快要睡了，突然被強大搖晃嚇到，因自己下肢不方便，只能躺在床上一直念佛號、祈求佛祖保佑。
他坦言，因身體不方便，萬一再來個二○六的天旋地轉，他也只能任由老天爺安排。
去年痛失愛女 昨嚇醒發抖
林武重、陳翊庭夫妻原本住在維冠大樓十四樓，在二○六地震中痛失七歲愛女，兩人也受重傷。雖然現在的房子是透天厝，一年來，兩人也努力想要忘記地震造成的恐怖陰影，但昨晨地震發生時，兩人馬上被嚇醒，當時的恐懼再度湧現，陳翊庭尖叫之後，難以再入眠。
陳翊庭心有餘悸地說，自去年地震後，她和老公就變得非常淺眠，昨天因地震被嚇醒後，她緊抓著老公的手臂，仍然不停發抖，「真的好害怕！」林武重說，被埋過一次真的會怕，被驚醒後他心想：「這次住的不是大樓，應該不會再倒了。」一邊也擔心著其他災戶不知情況如何？還好這場地震未帶來大災情。
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標題：維冠災戶餘悸猶存／李宗典默念佛號 洪家益妻嚇哭
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