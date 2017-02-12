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斷層帶不同 跟去年地震沒關係

2017-02-12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕去年二月六日，高雄美濃地區發生芮氏規模六．六強震，造成台南維冠金龍大樓倒塌、一一五人喪生的慘劇。時隔一年，昨日凌晨，台南外海又發生規模五．六地震，不少人好奇兩者是否相關。氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，除了同樣是菲律賓海板塊跟歐亞板塊碰撞外，兩個地震並沒有直接關係，不僅發生位置差很多，斷層帶也都不同。

郭鎧紋指出，這兩個地震都不是卅三條活動斷層之一，也許是盲斷層或破碎帶，但確定不是同一個。另從震源機制來判讀，去年地震規模六．六，大約等同四顆原子彈；昨日規模五．六，能量約為八分之一顆原子彈，相差卅二倍。

氣象局︰去年規模強過32倍

台大地質系教授、國家災害防救科技中心主任陳宏宇也表示，這兩個地震並沒有直接關聯，但這次地震板塊碰撞與以往東南往西北的逆衝斷層（兩個板塊擠壓）有些不同，比較像是由西往東再往下的下陷正斷層（兩個板塊張裂作用）。

至於為何昨天台南最大震度達到六級，其他周邊地區最大僅四級，郭鎧紋解釋，如果地震規模沒有很大，通常就只有較靠近震央的局部地方震度較大，且昨日台南震度達六級的時間僅○．○一秒，五級約一．五秒。

郭鎧紋也表示，台灣西部較少發生地震，但不代表不會發生，因地球板塊是活的，每年菲律賓海板塊都會向西方推動歐亞大陸板塊七至八公分，兩個板塊輕微碰撞時，能量儲存在斷層，當斷層面的推力大於磨擦力時，板塊就會移動。以台灣來說，西部海峽地區的能量少於山區，山區又比東部少。

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  • 永康維冠金龍大樓現址為臨時停車場。（記者劉婉君攝）

    永康維冠金龍大樓現址為臨時停車場。（記者劉婉君攝）

  • 206及211地震比較

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