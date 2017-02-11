美中軍機南海「相遇」 僅距305公尺

2017-02-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕美軍太平洋司令部九日發表聲明指出，本月八日美國海軍一架P-3C反潛機在南海黃岩島上空，與一架中國「空警-200（KJ-200）」空中預警機相遇，雙方距離僅在一千英尺（約三○五公尺）以內。太平洋司令部稱此次空中相遇並非故意，但屬於「不安全」互動，當時美方軍機「正依國際法執行例行任務」。

美、中軍機空中接近事件相當罕見，二○一六年僅發生兩次，但這次是美國總統川普上台後首次發生。美軍太平洋司令部表示：「美國國防部和太平洋司令部向來關切與中國軍隊的不安全互動。我們將透過適當的外交和軍事管道，以處理這項問題。」

對此，中國國防部和外交部尚未做出正式回應。但根據中共官媒《環球時報》報導，一位中國國防部不具名官員指出，中方機師採取了「合法專業的措施應對」，希望美方著眼兩國、兩軍關係大局，採取切實措施，消除產生兩國海空意外事件的根源。

中國與菲律賓為了黃岩島主權問題過去展開激烈對峙，該島自二○一二年起由中國控制，去年解放軍轟6K轟炸機曾飛越黃岩島，顯然是向國際宣揚主權。菲律賓國防部長羅倫沙納本週曾警告，菲國預期中國將在黃岩島填海造陸，對此菲國無法接受。美軍太平洋司令哈里斯去年也警告，如果中國完成黃岩島填海造陸行動，整個南海將落入中國控制。

近年來，美、中已經簽署協議，避免在南海的衝突升高為國際危機。二○○一年四月，一架美軍EP3偵察機在南海偵察時，與一架中共解放軍殲８戰機發生擦撞，導致中方軍機墜毀、飛行員喪生，EP3迫降海南島，美方人員則被中國扣留十天後才獲釋回國。