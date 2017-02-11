川習通話》總統府：台美維持密切聯繫

2017-02-11

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普昨天與中國國家主席習近平進行電話會談，總統府發言人黃重諺回應，台美雙方對此保持密切聯繫與溝通，並且維持很好的「零意外」作法。黃也感謝美國政府多次重申對台灣的支持與對台灣關係法的承諾。

據了解，我方與美方原本有默契在台灣時間十日稍晚公布，不過由於媒體率先在網站揭露，也讓這個新聞提早曝光。由於台美雙方都有默契，國安團隊並未特別召開會議。

熟悉涉外事務人士透露，美國說會遵循「我們的」一個中國政策（to honor our "one China" policy），而非中國的一中原則（One China principle），這是非常關鍵的用字。川普的意思就是不會偏離過去美國一貫的一中政策立場，不會遵循中國的一中原則。

涉外人士：川普明示不接受中國框架

涉外人士說，美方的說法，其實明白表示，在兩岸關係上，不接受中國的框架。從總統府的回應中，也可以看到，從聖多美普林西比斷交事件、川普與蔡英文通話後，「國家利益」等以往不常出現的語彙，越來越常出現在聲明當中，未來也會成為處理對外事務的框架。

黃重諺指出，美國是台灣在國際上最重要的盟友，我國清楚了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。我國作為國際社會的一員，也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。