川習通話 川普：會信守「美國的一中政策」

2017-02-11

〔駐美特派員曹郁芬/華府九日報導〕美國白宮今晚發佈新聞稿表示,美國總統川普和中國國家主席習近平傍晚通了電話,在習近平要求下,川普同意「信守我們的一個中國政策」。

白宮:應習近平要求 川普提一中政策

中國官媒則報導,習近平讚賞川普強調美國政府堅持一個中國政策,指出一個中國原則是加強中美關係的政治基礎。中方願意同美方一道努力,加強溝通,拓展合作,推動中美關係健康穩定發展,取得更豐碩的成果,造福兩國和各國人民。

白宮說,川普與習近平週四傍晚進行了冗長的通話,兩位領導人討論了許多議題,而在習近平要求下,川普同意「信守我們的『一個中國』政策(President Trump agreed, at the request of President Xi, to honor our "one China" policy)」。白宮說,美中兩國代表將就雙方感興趣的各項議題展開接觸與協商。川普與習近平的通話是「非常親切的(extremely cordial)」,兩位領導人都向雙方的人民致意,兩人也都提出互訪的邀請。川普總統與習近平期待進一步對話以獲致極為成功的成果。

英國金融時報在白宮發佈新聞稿前率先在網站上揭露川普與習近平的通話。金融時報原本報導,川普在進入白宮後首次與習近平的通話中,表示會遵守北京和台北在一九九二年同意的外交程式(diplomatic fomula),但稍後金融時報的報導拿掉了有關九二共識的文字,習近平與川普是否觸及九二共識,目前無法得到美國官員證實。

白宮八日才宣佈,川普寫了一封信給習近平,感謝他在川普就職時寫的賀函,並祝中國人民元宵節快樂,雞年行大運。根據白宮的聲明,川普期待與習近平合作以發展一個有利於美中的建設性關係。

白宮發言人史派瑟今天在例行簡報會上說,美中關係顯然對美國是重要的,而且川普很常談論中國,也了解美國在兩國關係中的國家利益與經濟利益。

他指出,川普清楚美國企業渴望進入中國市場,而美國也有國家安全利益要兼顧;當然,川普想盡其所能地與中國朝向發展「富有成果及建設性」的美中關係,也期待是朝這一方向邁進。

川普與台灣總統蔡英文去年十二月通電話曾在美國引起廣泛關注,北京也強烈抗議,川普隨後並質疑,為什麼美國要受一個中國政策約束。川普是否會接受一個中國成為美中能否進一步交流的門檻。

白宮公佈的聲明指出,川普會信守美國的一個中國政策,有別於中國堅持的一個中國原則。美國國務卿提勒森日前也在答覆參議員卡登的書面證詞中表示,他有意接受一個中國政策,但他將三公報、台灣關係法與六項保證都列為美國對中國和台灣關係的基石,並表示台灣人民是美國的朋友,不應被當成交易籌碼。