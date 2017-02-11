志清大樓案勝訴 國產署︰續追討救國團不當得利

2017-02-11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於最高法院判定救國團占用「志清大樓」應返還國有確定，財政部國有財產署昨表示，當年志清大樓由教育部及榮工公司出資興建，救國團並無使用權，這個案子勝訴確定「當然高興」，將在收到判決書後，依判決內容要求救國團騰空返還房地，並追討不當得利。

將要求騰空返還房地

救國團總部所在的「志清大樓」位於台北市松江路，為地上十四層、地下三層的建物，民國六十九年由教育部與榮工公司出資興建，教育部編列預算五千萬元，興建完成後，教育部持有產權萬分之五五九七，但由救國團使用部分樓層至今。

目前救國團使用志清大樓一至五樓、地下一、二樓，其中一、二樓由救國團等三家公司一起使用，其餘樓層由中央社及榮工公司使用。

教育部九十四年將持有的志清大樓產權移交國產局（國產署前身），國產局認為，志清大樓由國家出資興建，部分產權登記「中華民國」所有，救國團沒有合法使用權，因此於九十九年底提告追討。一○二年十二月，台北地院判決國產署敗訴；一○四年十二月，高等法院判決國產署逆轉勝訴，最高法院昨判決國產署勝訴確定。