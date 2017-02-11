志清大樓案勝訴 國產署︰續追討救國團不當得利
2017-02-11
〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於最高法院判定救國團占用「志清大樓」應返還國有確定，財政部國有財產署昨表示，當年志清大樓由教育部及榮工公司出資興建，救國團並無使用權，這個案子勝訴確定「當然高興」，將在收到判決書後，依判決內容要求救國團騰空返還房地，並追討不當得利。
將要求騰空返還房地
救國團總部所在的「志清大樓」位於台北市松江路，為地上十四層、地下三層的建物，民國六十九年由教育部與榮工公司出資興建，教育部編列預算五千萬元，興建完成後，教育部持有產權萬分之五五九七，但由救國團使用部分樓層至今。
目前救國團使用志清大樓一至五樓、地下一、二樓，其中一、二樓由救國團等三家公司一起使用，其餘樓層由中央社及榮工公司使用。
教育部九十四年將持有的志清大樓產權移交國產局（國產署前身），國產局認為，志清大樓由國家出資興建，部分產權登記「中華民國」所有，救國團沒有合法使用權，因此於九十九年底提告追討。一○二年十二月，台北地院判決國產署敗訴；一○四年十二月，高等法院判決國產署逆轉勝訴，最高法院昨判決國產署勝訴確定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 一度大停電
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 自由談》川習床頭吵床尾和？
- 潘維剛參選 藍委：瓜分洪郝票源
- 人安台東站訪街友 啟動臨時夜宿
- 消基會驗窗簾床包 近2成標示不符
- 自由廣場》如果孩子都叫林若亞
- 殷仔建仔備戰 都在佛州動起來
- 桃園「幸福起家」點燈 10天燈會揭幕
- 地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感
- 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」
- 2017台灣燈會 大同寶寶強棒出擊
- 像屍速列車... 香港地鐵起火
- 台北》北區轉運站不蓋了 改做數位園區
- 候車亭增太陽能、照明 偏遠優先
- 自由廣場》別再製造洪仲丘案
- 瑞芳火把節今登場 夜遊秀崎山
- 巨無霸高麗菜 1顆15斤俗賣百元
- 2路公車繞行 大華國中通勤解決了
- 元宵吃湯圓 4種人要小心別噎到
- 主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票
- 相葉雅紀當《貴族偵探》 中山美穗驚喜扮女僕
- 寒流急診增多 防凍關懷啟動
- 社論》何不接台灣地氣？
- 遵循一中 章家敦：川普向北京投降
- 好大地震！臉書互報平安大洗版
- 遭元配告通姦 小三亂咬情夫性侵
- 萬寶龍挺丹佐華盛頓 摘美國演員工會獎
- 證券行情表、證券表格
- 閻家驊欠債近億 險被宣告破產
- 黑道入黨吳知情？ 洪秀柱：不會這樣想
- 招募青農 「返轉農學堂」開課囉
- 破解「重藍輕綠」 柯文哲、李進勇同台行銷
- 西湖傳毒死貓狗事件 引民憤
- Uber暫停服務 交部︰參與收費派遣 就違法
- 反蘆竹產業園區 海湖居民抗議
- 張泰山傳道：做自己的教練
- 魏如萱化身藝妓 大玩FUNK
- 八斗高中全面免試 臨時「喊卡」
- 股利所得課稅 多數傾向分離分級
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：志清大樓案勝訴 國產署︰續追討救國團不當得利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分