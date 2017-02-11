| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

志清大樓案勝訴 國產署︰續追討救國團不當得利

2017-02-11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於最高法院判定救國團占用「志清大樓」應返還國有確定，財政部國有財產署昨表示，當年志清大樓由教育部及榮工公司出資興建，救國團並無使用權，這個案子勝訴確定「當然高興」，將在收到判決書後，依判決內容要求救國團騰空返還房地，並追討不當得利。

將要求騰空返還房地

救國團總部所在的「志清大樓」位於台北市松江路，為地上十四層、地下三層的建物，民國六十九年由教育部與榮工公司出資興建，教育部編列預算五千萬元，興建完成後，教育部持有產權萬分之五五九七，但由救國團使用部分樓層至今。

目前救國團使用志清大樓一至五樓、地下一、二樓，其中一、二樓由救國團等三家公司一起使用，其餘樓層由中央社及榮工公司使用。

教育部九十四年將持有的志清大樓產權移交國產局（國產署前身），國產局認為，志清大樓由國家出資興建，部分產權登記「中華民國」所有，救國團沒有合法使用權，因此於九十九年底提告追討。一○二年十二月，台北地院判決國產署敗訴；一○四年十二月，高等法院判決國產署逆轉勝訴，最高法院昨判決國產署勝訴確定。

廣告
  • 國產署追討志清大樓事件簿

    國產署追討志清大樓事件簿

  • 救國團佔用志清大樓，財政部國有財產署追討租金，最高法院判救國團敗訴確定，除了返還土地外，另須給付5138萬元租金。中國青年救國團位於志清大樓內，圖為志清大樓外觀。（記者簡榮豐攝）

    救國團佔用志清大樓，財政部國有財產署追討租金，最高法院判救國團敗訴確定，除了返還土地外，另須給付5138萬元租金。中國青年救國團位於志清大樓內，圖為志清大樓外觀。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國產署 志清大樓 救國團
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：志清大樓案勝訴 國產署︰續追討救國團不當得利


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.