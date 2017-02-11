焦點評論》追討不當黨產 永無止境

2017-02-11

記者曾韋禎／特稿

最高法院昨維持台灣高等法院見解，判決救國團須歸還所占用「志清大樓」地下二層到地上五樓的空間，並給付積欠租金五千餘萬元。

身為黨國不分的重要指標，救國團長期占用國有地逾一．八五公頃，並賤價承租逾卅二公頃國有地；皆陸續在台灣民主化的過程中遭到質疑、追討，各級政府紛在租約到期後拒再續租，所占國產也多獲法院判還國家。不僅於此，過去國民黨部、中廣公司占用的國產，也多能透過訴訟討回。

無法透過法律追討的，在民進黨全面執政後，順利通過制定「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，得以全面向不當黨產展開追討程序。

不過，黨產會對黨產開出的第一槍，將中投及欣裕台公司股權移轉為國有，卻面臨國民黨展開強烈的法律保衛戰，讓中投及欣裕台股權暫難收回，須靜待最終訴訟結果而定。因此，黨產會對於中影、中廣、婦聯會、軍友社、救國團、民生建設等四基金會的追討行動，更須步步為營，難見速效。

為維護台灣民主政治的公平發展、落實轉型正義，不當黨產一定要追討到底。國民黨若想真正翻身，重新贏回台灣人民的信任，就該放棄任何的抵抗行動，坦然歸還一切取之國家、人民的財產。

遺憾的是，檯面上競爭激烈的國民黨主席選舉，各陣營莫不算計最保守的黃復興選票，兼以廣邀人頭黨員，卻未見對返還黨產、轉型正義有任何願景、期待。那只會讓黨產幽靈繼續糾纏國民黨，拖累國民黨愈趨下流。