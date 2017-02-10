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朱立倫：黨主席選舉 要讓大家看到希望

2017-02-10

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨主席選舉，近期爆發「人頭黨員」、「黑道入黨」等紛擾，新北市長、前國民黨主席朱立倫昨天受訪時強調，選舉一定要是一個非常正面的選舉，為民眾帶來希望，和基層民意結合在一起，絕對不可以有被社會唾棄的作法。

新北市副市長侯友宜前晚在個人社群網頁上貼文，批評這次國民黨主席選舉讓人「看不下去」，認為黨主席選成這樣子，選出來的黨主席「能在黨內說了算？能夠帶領國民黨重新站起來？」

朱立倫昨天出席新北市國小校長會議，受訪時也指出，相信所有的基層民意都是希望國民黨能夠更好、能夠改革，對台灣的民主也好，「所以黨主席的選舉是要讓大家看到希望」。

朱立倫說，希望大家加油，不要再有這些負面的新聞出現，用一個民主、正面相互鼓勵的方式，讓選舉選出來的黨主席，可獲共同支持、團結。

朱立倫也提到，過年期間有和黨主席參選人見面或電話聯繫，除了拜年，也提到黨的未來，「我跟每一位參選人都說，非常謝謝在黨最困難的時候願意承擔，我們也期待黨繼續改革」。

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  • 新北市長、前國民黨主席朱立倫今天上午出席新北市校長會議，對於國民黨主席選舉在即，朱立倫強調，選舉一定要是一個非常正面的選舉。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市長、前國民黨主席朱立倫今天上午出席新北市校長會議，對於國民黨主席選舉在即，朱立倫強調，選舉一定要是一個非常正面的選舉。（資料照，記者賴筱桐攝）

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