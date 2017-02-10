許毓仁挺同婚被中常委圍剿 詹啟賢盼多元包容
2017-02-10
〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨中常委呂學樟痛批不分區立委許毓仁力挺同婚，將葬送國民黨未來。人在國外的許毓仁昨日回應，持開放態度絕不會葬送國民黨，反而會刺激思考；前國民黨副主席詹啟賢認為，黨不應該是一言堂。
國民黨本週三中常會上，呂學樟、黃志雄等多名中常委紛紛砲轟許毓仁力挺同婚讓國民黨流失選票，甚至直言可開除黨籍。
面對黨內砲火猛烈，許毓仁認為，一個政黨的進步在於對不同價值的包容，即使立場不同，也可在辯證價值中找到對話方式，產生扎實論述。
許指出，同婚議題沒有一個政治正確的立場，採取開放態度絕對不會葬送國民黨，反而會刺激思考，反思沒被聽見的聲音，在對話中尋找新的價值。
詹啟賢受訪則表示，國民黨最大價值是多元包容，黨不應是一言堂，這樣才能反映台灣社會現狀，不同聲音及好的價值觀在黨內呈現都是好事；每個人對於同性婚姻都有自己的看法，不同意見黨內要尊重，討論可以共同接受的辦法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 一顆草莓要價快700 超市禮盒登上英媒版面…
- 業者未通報客人持毒 將被開罰、勒令停業
- 獅開口 阿福恐難遂經典願
- 《情人節 最潮時光》3
- 盧南君太愛美 設計手機殼當鏡子照
- 閻家驊繳帥印 周俊三掌兵符
- 華碩首推240Hz電競螢幕 實境感飆升
- 機器人探福島核電廠反應爐 輻射創新高
- 大港花火秀 市交響樂團來演出
- 「意見被打槍又不能說沒差」IKEA廣告被罵翻！
- Cosplay竟有甲、乙級證照？ 原來是「假的」！
- 小小說 星座迷的本週運勢
- 恩威並施 台鐵必懲曠職員工 擬增3千人力
- 《台北筆記》誠實面對市民感受
- 簡鴻文︰6月股東會 個人不戀棧
- 歹子砍人斷掌 被8警押出院
- 《觀察筆記》輕旅行
- 日治商界聞人 許藏春故居掛牌
- 川普釋利多激勵美股 歐股收紅
- 長照2.0新增服務 把日照中心搬進家中
- 南非總統國會演說 在野議員鬧場爆群架
- 45年前無償提供 私地公用還需繳地價稅 稅務局：免徵
- 迎娶無白紗、禮車 睡19年法官不准休妻
- 美豬爭議 林聰賢:爭取豬農最大權益
- 高階製程比重衝七成 精測今年營收估增五成
- 自由廣場》靠北警察這篇貼文
- 《情人節 最潮時光》4
- 赴前男友約？女半裸陳屍校園
- 蔡琴第2段婚姻幻滅 主動求離
- 東芝售2成股權 收到36億美元標單
- 史上最貴 iPhone 8售價恐逾3.1萬元
- 男友愛的視角 展現不一樣的士林
- 《早春繁花》4
- 《我愛LOGO LOGO愛我》4
- 迷昏性侵又偷拍 「禿版李宗瑞」判賠40萬
- 小三鬥正宮 鍾承翰躺著賺
- 《It Bag 鎖向無敵 》7
- 下週汽柴油 估小跌2角
- 日本商演變拍G片 男星遭詐白忙
- 《小珠寶，更美好》3
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：許毓仁挺同婚被中常委圍剿 詹啟賢盼多元包容
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分