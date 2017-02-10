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許毓仁挺同婚被中常委圍剿 詹啟賢盼多元包容

2017-02-10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨中常委呂學樟痛批不分區立委許毓仁力挺同婚，將葬送國民黨未來。人在國外的許毓仁昨日回應，持開放態度絕不會葬送國民黨，反而會刺激思考；前國民黨副主席詹啟賢認為，黨不應該是一言堂。

國民黨本週三中常會上，呂學樟、黃志雄等多名中常委紛紛砲轟許毓仁力挺同婚讓國民黨流失選票，甚至直言可開除黨籍。

面對黨內砲火猛烈，許毓仁認為，一個政黨的進步在於對不同價值的包容，即使立場不同，也可在辯證價值中找到對話方式，產生扎實論述。

許指出，同婚議題沒有一個政治正確的立場，採取開放態度絕對不會葬送國民黨，反而會刺激思考，反思沒被聽見的聲音，在對話中尋找新的價值。

詹啟賢受訪則表示，國民黨最大價值是多元包容，黨不應是一言堂，這樣才能反映台灣社會現狀，不同聲音及好的價值觀在黨內呈現都是好事；每個人對於同性婚姻都有自己的看法，不同意見黨內要尊重，討論可以共同接受的辦法。

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢9日前往中天電視台錄影，進棚前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢9日前往中天電視台錄影，進棚前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 詹啟賢 同婚 國民黨主席選舉 許毓仁
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