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拋新招 郝龍斌：黨主席選舉應納入民調

2017-02-10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨人頭黨員問題嚴重，黨主席參選人郝龍斌昨日受訪時表示，他主張由各參選人推派代表組成一個黨員入黨審查委員會，審查所有入黨申請人，究竟是認同黨的理念，還是意圖影響選舉；同時黨主席選舉應加入民調，黨主席不只得到社會認同，也能代表國民黨，這才是減少人頭黨員衝擊的最好方法。

郝龍斌並說，有關包裹入黨、集體入黨的問題，黨中央一定要釐清，因為對黨的形象造成很大傷害，人頭黨員不是「補藥」，而是「毒藥」，甚至還有他黨人士入黨，企圖影響選舉，這不是「引清兵入關」是什麼？

郝龍斌昨出席台北市大同區黨部新春團拜受訪時，做出以上表示。

至於傳聞國民黨中央私下有做民調，媒體詢問這是否利用黨務資源從事選舉？郝龍斌表示，選舉過程應由各候選人推派代表組成一個監督委員會，監督並釐清所有候選人及黨中央所做的事情，做到公平、公正，否則不只會造成黨的分裂，也造成社會觀感不佳。

他強調，選舉應以路線、方向與願景爭取支持，黨員最關心的是誰能帶領國民黨爭取二○一八、二○二○的勝選，讓國民黨重返執政。

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  • ▲國民黨主席參選人郝龍斌昨參加台北市大同區黨部黨員慶生會，爭取黨員支持。（記者施曉光攝）

    ▲國民黨主席參選人郝龍斌昨參加台北市大同區黨部黨員慶生會，爭取黨員支持。（記者施曉光攝）

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