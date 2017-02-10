黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員

2017-02-10

〔記者葛祐豪、陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕競爭對手吳敦義前天剛來過高雄拜票，尋求連任的國民黨主席洪秀柱昨天也立刻南下高雄，中午先到左營海光餐廳，與黃復興黨部人員用餐，並走訪眷村固票。

洪秀柱昨走訪高雄鳳山、中山新城眷村，並到左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜。她表示，台獨者沒膽子修憲，她的兩岸論述不怕被戴帽子，就是「在中華民國基礎上深化九二共識，建立兩岸互信，扮演和平制度化角色，以和平協議結束對立」。

對於近來黑道入黨爭議，她指出，只要認同國民黨的人都歡迎，強盜是一票、君子也是一票，但素行不良有重大惡行的人，擔心影響黨的形象，不是太歡迎入黨。但最怕是人頭黨員，上千人一起入黨，卻是由一人操控，或選舉出現作弊行為，這些都不是正常現象。

洪秀柱昨也到莊王秀琴老奶奶家中探視。莊王秀琴去年十月獨自搭高鐵北上，前往國民黨中央黨部，匿名繳交特別黨費十六萬元，同月二十七日又以兒子名義，在高雄市鼓山區黨部認繳三萬元特別黨費。

對於老奶奶的舉動，洪秀柱說，老奶奶把省吃儉用的錢就這樣捐給國民黨，「想想看對於愛護黨的人，實在覺得對不起他們，我們應該更努力！」