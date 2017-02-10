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黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員

2017-02-10

〔記者葛祐豪、陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕競爭對手吳敦義前天剛來過高雄拜票，尋求連任的國民黨主席洪秀柱昨天也立刻南下高雄，中午先到左營海光餐廳，與黃復興黨部人員用餐，並走訪眷村固票。

洪秀柱昨走訪高雄鳳山、中山新城眷村，並到左營果貿社區參加黃國雄黨部新春團拜。她表示，台獨者沒膽子修憲，她的兩岸論述不怕被戴帽子，就是「在中華民國基礎上深化九二共識，建立兩岸互信，扮演和平制度化角色，以和平協議結束對立」。

對於近來黑道入黨爭議，她指出，只要認同國民黨的人都歡迎，強盜是一票、君子也是一票，但素行不良有重大惡行的人，擔心影響黨的形象，不是太歡迎入黨。但最怕是人頭黨員，上千人一起入黨，卻是由一人操控，或選舉出現作弊行為，這些都不是正常現象。

洪秀柱昨也到莊王秀琴老奶奶家中探視。莊王秀琴去年十月獨自搭高鐵北上，前往國民黨中央黨部，匿名繳交特別黨費十六萬元，同月二十七日又以兒子名義，在高雄市鼓山區黨部認繳三萬元特別黨費。

對於老奶奶的舉動，洪秀柱說，老奶奶把省吃儉用的錢就這樣捐給國民黨，「想想看對於愛護黨的人，實在覺得對不起他們，我們應該更努力！」

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  • ▲尋求連任的國民黨主席洪秀柱昨頒發華夏獎章給九十四歲老奶奶莊王秀琴（左）。（記者葛祐豪攝）

    ▲尋求連任的國民黨主席洪秀柱昨頒發華夏獎章給九十四歲老奶奶莊王秀琴（左）。（記者葛祐豪攝）

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