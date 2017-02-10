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焦點評論》35名失聲者滅黨

2017-02-10

記者鄒景雯／特稿

國民黨的滅黨危機是什麼？全面下野、黨產充公、群龍無首、價值淪喪，衝擊都很巨大，但不至於致命；真正讓人看不到未來的關鍵是，國民黨立法委員在這個過程中完全失聲，把國民黨最可能復活的路子也給斷絕了。

國民黨自創黨以來，就是個威權性格濃烈的外造政黨。過去憑藉著所謂革命任務、魅力領袖、資源分配、菁英拔擢制度，構成嚴明的黨紀；今天，革命早就被保守（甚至反動）取代，不但強人已遠、最後王孫成了敗家，可預見的未來看不到可能的人物，更不要講資源與權位全被凍結、撤銷，在這種情況下，除非國民黨能夠朝內造化逐步轉型，否則根本就沒戲可唱。

但是看看國民黨的國會議員，短短時間從六十四席暴跌為今天的三十五席，依舊不能從民意的探查中，共同覺知這個黨的存活之道。自去年二月一日任期開始，一年來，在諸多政策議題上，幹的竟多是綁著炸彈的自殺行動，不是被黨中央牽著鼻子走，例如黨產處理，就是連找出市場區隔的反對定位都設定錯誤，例如一週二例。甚至對黨主席競爭的荒腔走板，也置若罔聞。

好笑的是，檢視這三十五人的成分，卻不乏前政務官、大學教授、博士、律師，組合在一起，卻自證只是一盤散沙、烏合之眾。這說明這個群體若不是順從慣了，就是各自為謀，缺乏合作的文化。例如有立委無法在議事殿堂爭表現，卻傳出醞釀布局縣市長提名，真是省省了。

這種不具建設性反對功能的在野黨，其實已經不配擔任台灣的最大反對黨，在內造無著的估計下，下一步就是等著瞧有沒有人出來打掉重練，才有機會討論其是否具有續存的意義。

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