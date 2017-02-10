第6位參選人？ 潘維剛擬選黨主席
2017-02-10
潘：審慎考量中 看對黨有什麼幫助
〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨還有第六位黨主席參選人，預計週日宣布參選。前立委潘維剛昨受訪表示，她「審慎考量中」，如果要參選，要思考對黨有什麼幫助。一旦潘決定參選，則共有「賢瑜剛郝吳柱」六人競逐，戰況激烈。
本報一月三十一日獨家報導國民黨還有一位「女黑馬」要參選國民黨主席，媒體昨上午與前立法院長、國民黨立委王金平聊天時問及此事，王笑說「你們週日就知道啦！」
王金平說，這位人選不到六十歲，「能拉到黃復興選票，也能拉到本土選票」。媒體揣測問說「是不是潘維剛？」王沒有正面回答，只強調自己在黨主席選舉保持中立。
潘維剛昨下午受訪時坦言，農曆年前的確有人提及希望她出來參選，當時她人還在國外，最近開始做了一些思考，看看參選對黨有什麼幫助，或是有沒有可能選上。
外界認為她身為女性，又能拉到黃復興選票，將對洪秀柱產生影響。潘表示，她不希望外界做分類，黨主席選舉熱鬧是好事，不希望大家受傷，選後也能團結一致。
曾在立院副院長黨內初選 與洪角逐
潘維剛與洪秀柱都曾是國民黨資深立委，兩人二○一二年曾投入立法院副院長國民黨內初選，當時由洪勝出，若潘決定參選黨主席，將是兩人再次對上。
國民黨主席參選人目前有詹啟賢、韓國瑜、郝龍斌、吳敦義、洪秀柱，若再加上潘維剛，則共有「賢瑜剛郝吳柱」六人參選，相當熱鬧。
王金平昨也透露，洪秀柱本週一（六日）曾來拜訪他，談到黨中央的相關事務。除了韓國瑜，洪吳郝詹四位參選人都曾找過他。
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