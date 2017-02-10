2017-02-10

年輕人養不起車 期待U Car上路

劉先生（29歲）︰

我並不看好「U Car」電動汽車共享出租系統，考量酒駕問題、超速罰鍰問題、車的安全性與車的保養，感覺都不可行。此外，台北市的公共運輸已經很方便，長途有捷運、公車，短途有倡導綠能的YouBike，政府應多鼓勵使用大眾交通工具，若再推出汽車出租，將影響已經很「塞」的台北市交通。

（記者聶瑋齡）

酒駕、超速問題多 北市恐更塞

李文強（27歲，服務業）：

買車、養車的負擔都很大，推動「U Car」對養不起車的年輕族群來說很不錯，但現在市面上的租車行服務很好、據點也多，「U Car」的租金要比市面上租車行便宜才有用，會不會引發一些新的問題也不知道。雖說如此，還是很期待「U Car」快點出來。

（記者黃建豪）