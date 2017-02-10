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王光祿族人︰加油就差一步

2017-02-10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東海端鄉布農族獵人王光祿昨帶著高齡母親北上開庭，部落族人也關注案情發展。海端鄉長余忠義表示，王案演變至今，已成為原漢間的對立，希望後續能夠有好結果，還給原住民傳統的狩獵權。

盼有好結果 化解原漢對立

「加油！加油！就差一步了！」王光祿昨日清晨五時帶著母親和妻子搭火車北上開庭，親友給予最大的祝福，期盼獵人出征，能夠旗開得勝。

余忠義表示，案件演變至此，已非政府對原住民框上桎梏，而是漢族在迫害原住民，動保團體一意孤行，嚴重傷害原民狩獵文化。布農族自古以來都居住在中央山脈，不論是傳統領域或祖先的開墾地都在山林裡，「取之山林、用之山林」獵食幾隻野生動物有何不可？他說，原住民是非常懂得保育的族群，應適度開放狩獵。

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  • 王光祿帶母親和妻子北上開庭，族人關注案件發展。 （記者陳賢義攝）

    王光祿帶母親和妻子北上開庭，族人關注案件發展。 （記者陳賢義攝）

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