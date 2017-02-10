三法律證人︰保障原民狩獵權
2017-02-10
〔記者張文川、項程鎮／綜合報導〕最高法院傳喚三位法律學者到庭作證，三人證詞一面倒認為，本案應以原住民基本法優先於野生動物保育法，原住民狩獵權應受保障，政府不能以法律限制原住民的獵槍不能進化，也不應限定狩獵季節，「難道要規定漢人只能在端午節吃粽子？」
不能以法限制 獵槍不能進步
台大法律系教授王皇玉指出，打獵有罪的判決已違反憲法增修條文對原住民的保障，形同違憲，若王光祿非常上訴失敗，可聲請釋憲。她說，規定原住民只能在祭儀慶典期間打獵也不合理。
她說，台灣法律獨步全球，槍砲條例竟要求原住民只能自製獵槍打獵，哪個國家會要求打獵前還得先造槍？「警政署何不設計一把自製獵槍去打獵，看射得死嗎？」警政署代表黃智銘回應，正研究是否開放原住民使用制式獵槍。
輔仁大學法學院助理教授鄭川如認為，即使原住民持制式獵槍在非狩獵季打獵，也應受原基法保障，原住民應可自製生活工具，製槍技術也應隨科技進步而改善，不應規定獵槍必須停滯在落伍的製造技術，「政府不能禁止原住民使用現代工具去維持傳統生活方式」。
她認為，食物是文化生活一環，應受文化權保障；野保法只開放特定時期狩獵，不當限縮憲法增修條文「應保障原住民生活」的內涵。
東華大學財經法律研究所副教授蔡志偉認為，九十四年制定的原基法，在本案應優先於九十三年實施的野保法。本案重點在於獵槍的製造與使用目的是不是為了狩獵；法律限定獵槍製法不得進化，意謂政府要求原住民必須是落後的、不能進步的，這就是歧視。
蔡志偉感慨地說，原住民看待狩獵是一個行為，但它卻受到不同階段的法律規範，要考慮原住民族基本法、野生動物保育法、槍砲彈藥刀械管制條例等，「所有的法律想要保護原住民族文化，但實際上卻是在支解它」。
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