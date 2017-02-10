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屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
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王光祿案始末

2017-02-10

台東布農族獵人王光祿102年持撿到的獵槍打獵，獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌，要給想念山珍味道的高齡母親吃，被警方查獲。法院依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判決3年6月徒刑確定，去年底原要入監執行，檢察總長顏大和替他提起非常上訴，還讓他延緩執行。

法務部長邱太三及顏大和大動作召開記者會，呼籲最高法院開庭審理王光祿案。

最高法院去年11月29日首度開庭，決定邀請專家學者出庭，向合議庭提供意見供判決時參考，還將開庭內容首度透過網路直播。原住民族委員會主委夷將‧拔路兒昨親自出庭陳述意見，都創下司法首例。

（記者項程鎮）

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  • 各界聲援王光祿案（原住民族青年陣線提供）

    各界聲援王光祿案（原住民族青年陣線提供）

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標題：王光祿案始末


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