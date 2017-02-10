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原民獵槍案非常上訴／ 檢方大逆轉 王光祿樂觀

2017-02-10

首度網路直播 一面倒支持王光祿改判無罪

〔記者項程鎮、溫于德、張文川／綜合報導〕最高法院昨開庭審理布農族獵人王光祿案，首度網路直播，與會人士發言幾乎一面倒支持王光祿改判無罪，王光祿對判決結果表示樂觀。對於當初起訴他的檢方，現在反替他辯護，王笑說：「看了很舒服。」他高齡九十五歲的母親也陪同出庭，但王不敢讓老母知道他可能入監，以免她擔心。

95歲老母陪出庭 審判長操布農族話拜年

二○一三年八月，王光祿為了年邁母親，持獵槍獵捕野生保育動物山羊、山羌，二○一五年十一月遭判三年半定讞。檢察總長顏大和提起非常上訴。

最高法院昨天一開庭，審判長洪昌宏就以布農族話向在場人士拜年，旁聽的原住民都開心地鼓掌叫好。洪昌宏直指，最高法院已決議放寬原住民打獵的法令，往後原住民在祭典及節慶期間，若以合法獵槍獵捕保育類動物，不能處以刑罰，只能處「行政罰」。由於最高法院的決議對下級審有實質拘束力，不少法界人士認為，這是給原住民的新春禮物。

最高檢檢察官林永義發言認為王光祿有罪判決已違反法令，呼籲合議庭保障原住民文化，作出歷史性決定，撤銷王光祿有罪判決。洪昌宏反虧林永義：「起訴是你們起訴的，現在你們又這樣講。」現場哄堂大笑。

陪席法官王國棟則提問，如果原住民獵捕保育類動物除罪化，那「打台灣黑熊、打雲豹是否違法？」與會專家鑑定人都認為，原住民不會刻意去獵捕瀕臨絕種的動物。

2隻獵物不算多 原民會主委出庭力挺

原住民委員會主委夷將‧拔路兒昨親自出庭並提出陳述意見，他認為王光祿是基於孝順母親而狩獵，並不犯法。

洪昌宏說，參閱原民會提供的文獻，布農族原住民打獵一般會採列隊組織，但王光祿卻獨自一人去打獵，且獵殺體型不小的保育類動物，數量顯然逾越自用所需。

夷將‧拔路兒說：「兩隻獵物對我來說，應該不算多。」他說，布農族的狩獵文化，是分享的文化，會分享獵物給親朋好友，也燻烤或醃製以延長食物保存期限。

原住民出身的律師林長振辯護時也指出，根據原住民族基本法，原住民有「諮商同意權」，法律內容如攸關原住民權益，制定時應與原住民協商才能生效。辯護律師林靜文、陳采邑都強調，原基法優先適用野生動物保育法和相關管理辦法，這些法令牴觸原基法無效。

上次開庭時，王光祿的辯護律師認為本案攸關原住民權益，王在台東的族人北上旁聽不便，主張這次開庭應到部落舉行，不然也應網路直播，合議庭決定網路直播，未來類似案件是否比照辦理，則不確定。

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  • 上司法院官網可收看網路直播王光祿案開庭。（記者項程鎮攝）

    上司法院官網可收看網路直播王光祿案開庭。（記者項程鎮攝）

  • 原民會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod（右）以專家鑑定人身分出庭。（記者劉信德攝）

    原民會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod（右）以專家鑑定人身分出庭。（記者劉信德攝）

  • 最高法院昨首度網路直播審理布農族獵人非常上訴案，住在台東的王光祿（右）與高齡95歲的母親（左）北上出庭。（記者劉信德攝）

    最高法院昨首度網路直播審理布農族獵人非常上訴案，住在台東的王光祿（右）與高齡95歲的母親（左）北上出庭。（記者劉信德攝）

  • 最高法院庭長洪昌宏。（記者項程鎮翻攝自網路）

    最高法院庭長洪昌宏。（記者項程鎮翻攝自網路）

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