林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
2017-02-09
〔記者楊媛婷／台北報導〕曾被中國監禁拘留的香港銅鑼灣書店店長林榮基應邀訪台，昨現身台北書展會場。他認為香港迄今仍算是安全的地方，銅鑼灣書店事件後，香港還是有人出禁書，只是變很少，但若香港特區基本法第廿三條叛國罪通過，對香港民眾的言論自由將影響巨大。
林榮基說，在中國被關押拘留的時間裡，他是靠過去卅幾年閱讀的書籍，尤其是美國文豪海明威談論面對生存的價值與困難的文字，時常浮現心頭。有些人面對相同問題，表現卻大不同，應該就是閱讀的影響，「書中其實有教我們怎麼面對狀況」。
林榮基暫不打算將這段被拘留的遭遇留下任何文字紀錄。他並說，自己的遭遇不同台灣二二八或白恐受難者，「他們都死了，至少我平安歸來。」
有鑑於香港社運人士黃之鋒先前來台遭黑衣人滋擾，林榮基來台後維安備受重視，昨逛書展時也有十多名維安人員在側。他說，沒有接到任何威脅，台灣很太平、警方太緊張，但也很感謝維安人員的保護。
銅鑼灣書店事件後，香港敏感書籍出版量大減，林榮基希望銅鑼灣書店事件在香港不要重演，但也認為香港言論自由已經改變。陪同林榮基逛書展的詩人貝嶺則希望，台灣出版言論自由不因香港變化而縮減。
林榮基說未來不會再開書店，但若有朋友要他幫忙會協助，他並否認移居台灣、在台開書店或尋求台灣政治庇護等傳言。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 「迎古董、接財神」 鄭文燦「釣蟾蜍」造勢
- 昔日陣頭互虧 今變踩街
- 《首度開放》恆春停機坪辦音樂季 無人投標
- 楊千霈超自虐 全因隱藏這種性格
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- 男歌手喝水都好笑 瞿導讚天生喜劇咖
- 索馬利亞前總理法馬喬當選總統
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 《今周刊調查》1例1休上路1個月 僅15.4％勞工滿意
- 泰安櫻花開一成 花季十九日開幕
- 南投農會選舉 民進黨拚「破蛋」
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
- 公教勞退基金運作 近日研議變革
- 動保園長輕生 監院糾正桃市府
- 費玉清攻蛋加場售出8成 跨世代歌單 挑對味的唱
- 桃園1200棟老屋健檢 2成結構有問題
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 資金外流止不住 人民幣恐貶至10年低點
- 國小客語開課率2成 竹縣憂補助
- 迪奧、香奈兒香氛新品 情人節浪漫獻愛
- 中職春訓實戰 猿搶先開跑
- 「LINE貼圖」 細心提醒高血壓患者
- 檢警嚴防 井天博落跑重演
- 中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
- 健康充電站─婦女保健講座
- 「野火樂集」赴澳傳唱台灣味
- 火箭飛半世紀 哈登MVP當賀禮？
- 後龍慈雲宮 明攻炮城搶金幣
- 火燒彰縣古蹟關帝廟 後殿毀了
- 告英媒稱「損商機」 梅蘭妮亞挨批以權謀私
- 中國安徽銅陵化工廠驚天爆 傳僅2人輕傷
- 下週開學囉 「過動兒」要預作準備
- 響應川普政策 英特爾將投資70億美元
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 1人染肺結核 貨櫃場16人呈陽性
- F-35首次在沖繩訓練
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分