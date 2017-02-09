林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子

2017-02-09

〔記者楊媛婷／台北報導〕曾被中國監禁拘留的香港銅鑼灣書店店長林榮基應邀訪台，昨現身台北書展會場。他認為香港迄今仍算是安全的地方，銅鑼灣書店事件後，香港還是有人出禁書，只是變很少，但若香港特區基本法第廿三條叛國罪通過，對香港民眾的言論自由將影響巨大。

林榮基說，在中國被關押拘留的時間裡，他是靠過去卅幾年閱讀的書籍，尤其是美國文豪海明威談論面對生存的價值與困難的文字，時常浮現心頭。有些人面對相同問題，表現卻大不同，應該就是閱讀的影響，「書中其實有教我們怎麼面對狀況」。

林榮基暫不打算將這段被拘留的遭遇留下任何文字紀錄。他並說，自己的遭遇不同台灣二二八或白恐受難者，「他們都死了，至少我平安歸來。」

有鑑於香港社運人士黃之鋒先前來台遭黑衣人滋擾，林榮基來台後維安備受重視，昨逛書展時也有十多名維安人員在側。他說，沒有接到任何威脅，台灣很太平、警方太緊張，但也很感謝維安人員的保護。

銅鑼灣書店事件後，香港敏感書籍出版量大減，林榮基希望銅鑼灣書店事件在香港不要重演，但也認為香港言論自由已經改變。陪同林榮基逛書展的詩人貝嶺則希望，台灣出版言論自由不因香港變化而縮減。

林榮基說未來不會再開書店，但若有朋友要他幫忙會協助，他並否認移居台灣、在台開書店或尋求台灣政治庇護等傳言。