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引導台商回台 陸委會統籌辦理

2017-02-09

〔記者彭琬馨、林良昇／台北報導〕總統蔡英文日前出席台商春節聯誼活動時強調，全球經濟情勢出現變局，台商可考慮回台、將台灣作為事業再出發的新起點。由於台商返台投資可能涉及勞動力補充、土地取得等需要跨部會協調或修法的需求，未來將由陸委會負責統籌辦理。

涉及勞力、土地取得 需跨部會協調

陸委會副主委邱垂正昨表示，總統既已確立政策方向，未來將就通案研議相關細節，以期將服務制度化、建立引導台商回台投資的機制。

海基會副秘書長李麗珍昨表示，由於中國經營環境改變，加上美國總統川普對中國產品也有新政策，中國投資優勢不再，許多台商都向海基會表達欲返台投資的意願。

李麗珍說，台企聯總會長王屏生與幾位台商規劃回台投資的綜合性苗栗三義木雕園區，是目前比較顯著的個案，其中具體投資項目包含學校、觀光工廠與博物館。

邱垂正說，目前三義的投資個案還在初步草擬階段，待陸委會收到完整計畫後，即會開始研議相關配套與協助。

此外，中國對台統戰出招，相關消息傳出北京當局將研究給予台商在中國的「國民待遇」。對此，中國國台辦發言人安峰山昨在例行記者會中並未否認，他指出，據他了解，政策措施涉及台灣居民在大陸的就業、執業、社會保障、生活便利等諸多方面，有關部門正進行研究，成熟後將逐步陸續公布實施。

陸委會則對此表示，台商赴中國大陸投資對其經濟發展及就業作出重大貢獻，只要對台商經營投資發展有利，且未違反我方法令或損及國家尊嚴，政府持正面態度。

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  • 總統蔡英文日前出席台商春節聯誼活動時強調全球經濟情勢出現變局，台商可考慮回台、將台灣作為事業再出發的新起點。（資料照）

    總統蔡英文日前出席台商春節聯誼活動時強調全球經濟情勢出現變局，台商可考慮回台、將台灣作為事業再出發的新起點。（資料照）

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