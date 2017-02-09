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領務局遭駭 出國登錄個資恐外洩

2017-02-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕不明來源IP成功駭入我數十個外館領務信箱，可能使一萬五千筆人次個資遭竊取。外交部昨證實，領務局並召開記者會致歉，強調已通報行政院資安辦、提升伺服器防護等級、要求外館立刻更改信箱密碼，現正研擬調整登錄項目。領務局強調，遭駭系統是獨立的，與外交部其他資料均無關。

一萬五千筆遭不明人士攔截

外交部推廣「出國登錄」，民眾出國前登錄個人資訊，旅遊地外館的領務專用電子信箱便會收到資料，若民眾在海外遭遇急難，即可立刻獲得協助。

外交部昨表示，領務局近日在資通安全檢查時，發現異狀，初判發送給駐外館處的國人出國登錄資料，可能遭不明人士攔截。領務局除通報行政院資安辦、提升防護外，也更改作法、停止主動傳送出國登錄資料至外館，由外館在緊急需要時向領務局查詢資料。

領務局副局長鍾文正昨在記者會中表示，已委請資安專家進行數位鑑識，並確認領務局電郵及護照簽證等主機未遭駭客入侵，受影響的資料僅在出國登錄的範圍，其他個資均安全無虞。遭駭登錄資料範圍是最近三個月、民眾經常出國旅遊的國家或地區，如日本、英國、東南亞等。

領務局表示，駭客是以浮動IP、每天駭入不同館處，估算可能遭竊取筆數約一萬五千筆。鍾文正也解釋，如果駐館比駭客更早收信的話，相關資料就會被清除，不會被擷取，故確切被竊的資料數量尚待進一步清查，將來可能下修。

鍾文正表示，領務局對此次事件感到非常遺憾，並向民眾致上最深歉意。出國登錄有助國人旅外安全，因此仍會繼續辦理，但為維護個資安全，未來考慮調整登錄項目，以降低風險。目前登錄包括中英文姓名、生日、身分證字號、護照號碼與電子信箱等；領務局研議減為姓名、護照號碼及緊急連絡人等項目。

領務局資安系統除依規定定期監控、並使用密碼加鹽（SALT）外，也不定期進行檢測，此次是外館人員發現異狀因此進一步檢查。對於資料可能遭駭的民眾，領務局已發送警示電郵提醒，若其餘個人密碼有使用到登錄的資訊，建議儘速更換；倘若仍在海外旅遊者，建議儘快向家人報平安。

倘若民眾因此受害該如何賠償？鍾文正表示，目前未有民眾回報受害，領務局也已經成立專案小組因應，若民眾受害或有其他需要，可透過領務局電郵或專線電話02-2343-2868、02-2343-2922、02-3343-5551等管道聯繫，將依法律規定處理。

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  • 領務局副局長鍾文正召開記者會說明領務局系統遭駭事件。（記者呂伊萱攝）

    領務局副局長鍾文正召開記者會說明領務局系統遭駭事件。（記者呂伊萱攝）

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標題：領務局遭駭 出國登錄個資恐外洩


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