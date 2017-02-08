環保立意雖好…研究不足、政策急躁 學童是最大犧牲者

2017-02-08

記者林惠琴、黃以敬／新聞分析

三年遷校三次，誰受得了！

這是橋頭國小許厝分校學童家長充滿無奈，卻又無能為力的心聲。儘管政府是為了保障學童減少VCM（氯乙烯）暴露而做出預警性遷校決策，但前後兩個許厝學童相關研究，其實均未證實學童尿液中的TdGA（硫代二乙酸）來源，中央與地方政府就數度匆促要求遷校，實在有欠周延，學童成了最大受害者！

二○一四年，研究發現許厝分校學童尿液中的TdGA濃度異常，鄰近六輕的VCM是可能來源、恐有致癌風險。當時國衛院研究人員曾警告勿過度解讀，但馬政府決定遷回本校。

二○一六年，研究發現包含許厝國小在內的五校學童，TdGA濃度與石化區的距離有統計上顯著相關；新政府行政院長林全因研究學者疾呼，緊急拍板讓許厝分校學童再次由分校遷回本校。

其實，兩次研究均未明確證實分校學童尿液中的TdGA來源，只是提出「可能性」、「相關性」，引發爭論不斷。

此次成大學者研究又提出學童尿液TdGA濃度偏高，可能是學童吃蛋引起，但以問卷調查就做出結論，確實也缺乏科學性。

環境污染引發的健康問題，本就需有相當的科學性研究，並經長時間證明，政府因出現環境健康疑慮就要求學童遷校，未免草率。成大新報告出爐，許厝學童是否要再遷回分校，勢必再成爭議，中央與地方政府都不能踢皮球，必須做出負全責的決策。

更重要的是，國內還有成千上萬像許厝一樣居住在石化區附近的學童，政府必須儘速建立更科學性且獨立的調查標準與程序，設法真正釐清TdGA來源，才能一併對症下藥。