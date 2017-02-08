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重回許厝分校上課？ 行政院與雲縣府互推

2017-02-08

〔記者陳燦坤、詹士弘、鍾麗華、鄭旭凱、張慧雯／綜合報導〕在國健署委託成大教授調查出爐後，麥寮橋頭國小許厝分校家長希望孩子早日遷回分校上課，能否如願？中央及地方政府都推說，應由對方決定。

學童十三日開學後要往哪裡去？國健署長王英偉指出，許厝學童是否遷校，需要當地政府與家長做決定；政院發言人徐國勇表示，應由國健署、環保署與地方政府決定。

雲林縣長李進勇則不滿回擊，國家級專家學者討論會議，未根據研究數據提出建議，卻要地方政府自行決定許厝分校學童是否遷回分校，令人非常失望。

李進勇指出，當初遷校是行政院的決定，許厝分校學童是否遷回分校，涉及跨部會事項，應由行政院召集衛福部、環保署與教育部共同會商決定，提供地方政府執行；李進勇表示，雲林縣政府或其本人，無意迴避應盡責任，「但健康風險評估，如此專業領域，地方政府實無此能力」。

分校家長昨得知最新尿液檢測結果及國健署測量內容，都鬆了口氣。許厝分校五育基金會主委許弘霖表示，多數家長還是希望孩子回到分校讀書；大部分學童對於重回分校上課也相當期待，林姓學童表示，本校距離村子比較遠，分校的活動空間寬敞，下課遊戲或運動較方便。

許厝分校主任杜顯祥指出，已做好開學準備，就等中央及縣府指示。

台塑︰尊重調查結果

台塑低調表示，尊重調查結果，感謝政府還企業清白。六輕管理部指出，學童體內硫代二乙酸偏高，可能與學校附近早餐店賣蛋餅有關，希望未來政府面對類似議題應慎重，不要草率浪費國家資源。

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  • 許厝分校學童企盼能重回分校上課，希望開學前能有具體結論。（記者林國賢攝）

    許厝分校學童企盼能重回分校上課，希望開學前能有具體結論。（記者林國賢攝）

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