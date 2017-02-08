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2研究矛盾 專家學者:尋求第三公正單位釐清

2017-02-08

〔記者楊綿傑／台北報導〕吃蛋導致尿液中TdGA濃度升高？台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，從文獻中來看，攝取蛋的確可以解釋TdGA濃度升高，因其B12成分確實會造成濃度升高，但成大的研究搭配的是自填問卷，可信度較低，應該要以更嚴謹的科學研究去佐證。

學童吃蛋的量也是其他區的16倍？

昨日出席國健署專家會議的環球科技大學環境資源管理研究所所長張子見也質疑，許厝學童尿液的TdGA濃度為全國平均值的十六倍，難道學童吃蛋的量是其他地區的十六倍？要找出真正原因，必須排除其他因素，而且還應該有對照組。

此外，李俊璋團隊以短期高劑量的基礎去研究，但現在應該要知道的是，長期低劑量對人體的影響。

對於環保署以「未檢出」陳述，張子見則批評環署的監測並不符合美國的標準方法，採樣的時間跟數量都不足。

張子見也說，從這件事可看出，政府信用瀕臨破產，整個過程中某些決策上的草率，造成了現在的困境，提議尋求第三公正單位研究，在釐清之前，還是應該讓學童遠離可能的污染源。

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  • 由國健署委託監測的成大教授李俊璋證實，同步調查學童飲食習慣與尿液濃度後，的確發現蛋類的飲食有顯著性。（記者林彥彤攝）

    由國健署委託監測的成大教授李俊璋證實，同步調查學童飲食習慣與尿液濃度後，的確發現蛋類的飲食有顯著性。（記者林彥彤攝）

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