蛋是元凶? 詹長權:流程不夠嚴謹 不宜做出推論

2017-02-08

〔記者林惠琴、林彥彤、楊綿傑／台北報導〕針對成大教授李俊璋檢測許厝國小學童尿液結果，以及以問卷自填調查推論與學童攝取蛋的習慣有關，做過許厝學童尿液研究的台大公衛學院副院長詹長權與國衛院均認為過程不夠嚴謹，不宜如此推論。李俊璋坦言，此結果並非正式研究問卷，但有統計上的顯著度。

昨日參與國健署專家會議的台大教授詹長權表示，成大檢測的結果只證實兩件事：學童的尿液中有TdGA，相關地區的空氣監測有氯乙烯VCM。由於僅「定性」未「定量」，無法確認濃度數值，須做更完整調查。此案僅進行短短幾個月的時間，流程不夠嚴謹，不宜做出推論。

國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良表示，國健署當時委託成大調查的背景，是應當地居民需求，盼了解各地點相關物質濃度高低，但來源不在探討目的之中，不宜推論跟飲食習慣有關。

十多個環團於會議開始前，聚集在國健署大門口，抵制李俊璋團隊的研究。台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，李十年間承接財團計畫，包括台塑、國光石化等，研究結果備受爭議。

李俊璋︰最後仍證實VCM非影響主因

李俊璋說明，尿液採檢對象為許厝分校師生六十一人，採檢項目為早晨第一泡中段尿液（約廿mL），並由成大環微毒中心分析TdGA濃度，由成大醫院分析肌酸酐濃度。另也在去年十一至十二月進行詳細的飲食習慣問卷，請家長自填；比對尿液中濃度及學童生活習慣後，發現攝取蛋類的學童濃度明顯偏高，且達統計上的顯著度。

李俊璋坦言，該問卷並未如正規研究一樣請訪員個別訪談，因此在信度與效度上較差，但最後仍證實VCM並不是影響TdGA濃度升高的主因，可能與食物中的蛋也有關係。