蛋是元凶? 詹長權:流程不夠嚴謹 不宜做出推論
2017-02-08
〔記者林惠琴、林彥彤、楊綿傑／台北報導〕針對成大教授李俊璋檢測許厝國小學童尿液結果，以及以問卷自填調查推論與學童攝取蛋的習慣有關，做過許厝學童尿液研究的台大公衛學院副院長詹長權與國衛院均認為過程不夠嚴謹，不宜如此推論。李俊璋坦言，此結果並非正式研究問卷，但有統計上的顯著度。
昨日參與國健署專家會議的台大教授詹長權表示，成大檢測的結果只證實兩件事：學童的尿液中有TdGA，相關地區的空氣監測有氯乙烯VCM。由於僅「定性」未「定量」，無法確認濃度數值，須做更完整調查。此案僅進行短短幾個月的時間，流程不夠嚴謹，不宜做出推論。
國衛院國家環境醫學研究所所長郭育良表示，國健署當時委託成大調查的背景，是應當地居民需求，盼了解各地點相關物質濃度高低，但來源不在探討目的之中，不宜推論跟飲食習慣有關。
十多個環團於會議開始前，聚集在國健署大門口，抵制李俊璋團隊的研究。台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，李十年間承接財團計畫，包括台塑、國光石化等，研究結果備受爭議。
李俊璋︰最後仍證實VCM非影響主因
李俊璋說明，尿液採檢對象為許厝分校師生六十一人，採檢項目為早晨第一泡中段尿液（約廿mL），並由成大環微毒中心分析TdGA濃度，由成大醫院分析肌酸酐濃度。另也在去年十一至十二月進行詳細的飲食習慣問卷，請家長自填；比對尿液中濃度及學童生活習慣後，發現攝取蛋類的學童濃度明顯偏高，且達統計上的顯著度。
李俊璋坦言，該問卷並未如正規研究一樣請訪員個別訪談，因此在信度與效度上較差，但最後仍證實VCM並不是影響TdGA濃度升高的主因，可能與食物中的蛋也有關係。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 葉林傳致歉 拉萬少丞入黨助理退出選舉
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 美元指數重返100 亞幣多貶值
- 合庫廖燦昌︰價跌量出 房市才會築底
- 亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎
- 白沙屯媽進駐 虎尾主燈區今試營運
- 敘利亞黑牢「屠宰場」 5年絞死1.3萬人
- 【愛讀書】 《吉祥寺的朝日奈君》
- 國際科展開幕 23國學生拚首獎
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 五結「走尪」暖場 永安宮神轎遶境
- 劉昱言「尾勁強」 洪總沒看走眼
- 國人赴美快速通關 時程未定
- 高職生超商監守自盜 大方送同學「肥肥」10萬買機車
- 1路公車改候車處 民怨無遮雨棚
- 《觀察筆記》最軟的一塊？
- 鹽水「瘋」炮 200座炮城10日開炸
- 龍潭大池地景 環湖主燈秀全國最大
- 鄭麗君挺影視業 盼注120億資金
- 〈台股青紅燈〉尋找「大同Ｘ」
- 川普四處點火 韓憂波及美韓FTA
- 嘉南水利會 推太陽能發電
- 〈家庭診療室〉同居像老夫老妻 男友始終不求婚
- 好球帶下限提高5公分 接近台日職
- 台北RM 劉在錫確定不來了
- 國民黨人頭黨員暴增 40萬人可票選黨魁
- 宮殿船舫…耗資千萬、歷時1年打造
- 大坑尾「擔飯擔」住戶料理宴陣頭
- 川普鬆綁監管 歐央︰恐重燃金融危機
- 大里19站、太平11站 霧峰僅三處iBike站 地方怨嚴重不足
- 前勞長：1例1休應分階實施 兼顧勞資
- 砸1.5億 蘆竹老人福利中心5月動工
- 〈情人節 吹動戀情〉Dyson貴婦吹風機 紅色限定
- 「瀑布燈海」！ 樹林燈會美美美
- 門市有「陷阱」地板吞了2歲女童
- 〈生活OK繃〉菜瓜布不再濕答答
- 耐震度差 苗縣11校13億重建費到位
- 董事長阿吉飛7國 十指緊扣杜特蒂
- 掌農委會 林聰賢：帶著批評前進
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蛋是元凶? 詹長權:流程不夠嚴謹 不宜做出推論
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分