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許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑

2017-02-08

〔記者林彥彤／台北報導〕雲林縣橋頭國小許厝分校學童尿液中硫代二乙酸（TdGA）濃度偏高，國衛院過去研究質疑與六輕氯乙烯（VCM）有關，儘管外界對研究方法與結論仍有質疑，行政院仍要求許厝學童遷校安置。但國健署委託成大教授李俊璋所做檢測與調查昨出爐，指學童尿液TdGA偏高，但無法證實與VCM的關聯，問卷調查更顯示，可能與學童吃的蛋有關；環保署則公布許厝分校空污監測，更指VCM很微量、只能算「未檢出」，似乎在在打臉國衛院研究；然而這份報告也遭專家會議質疑科學性不足，許厝遷校爭議勢必再起。

國衛院研究顯示，許厝分校學童尿液中TdGA濃度偏高，懷疑與六輕VCM空污有關，行政院去年因此決議讓許厝學童遷到橋頭國小本校就讀，家長一度讓學童罷課抗議。

而為釐清遷校爭議，國健署底委託成大教授李俊璋，針對許厝學童進行四次尿液檢測，環保署則監測許厝分校VCM；李俊璋還對學童家長進行學生飲食問卷調查，追蹤TdGA可能來源。

學童可回分校？ 國健署︰非「正式研究報告」

國健署與環保署昨召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家會議。國健署長王英偉會後說明，對學童的四次尿液採檢，確實有如國衛院先前測到的偏高狀況，甚至達全國平均值的十六倍，但第一次在許厝分校測到的濃度變低，後面三次在遷回本校後採樣，濃度反而較高。不過，第一次濃度值的影響因子很多，包含當時六輕工廠在歲修、學童暑假出國遊玩等。

環保署空保處長蔡鴻德則表示，在學童住家及許厝國小進行的VCM檢測很微量、低於偵測極限，只能算「未檢出」；依數據推算，許厝地區VCM致癌風險機率為千萬分之一，算是低於正常值。

更引人注意的是，問卷調查研究指出，學童吃蛋的當天，TdGA濃度有增高現象，研究學者研判「蛋」可能造成學童尿液TdGA升高。但王英偉指出，會中有專家質疑，只透過簡單詢問，沒詳細測量，無法證實吃蛋和TdGA有關，需更多資料佐證正確性。

許厝學童是否可遷回分校？王英偉表示，此次僅是學童健康檢查，非「正式研究報告」。專家結論是，此研究無法證實TdGA濃度與環境VCM多寡的關係，環境監測則顯示許厝分校的空污致癌率偏低，但對學童是否可回分校則未做結論。環保署將持續監測VCM，國健署也會再做更有科學根據的健康檢測，例如更詳細訂出採樣時間，或擴大學童檢測等。

小檔案︰TdGA與VCM

環境中包含氯乙烯（VCM）、二氯乙烷、丙烯腈、二手菸和維他命B12等，都會造成尿液中硫代二乙酸（TdGA）的濃度增加。

TdGA不是致癌物，但VCM被國際癌症組織定義為第一級致癌物，也是塑化產業重要原料，檢測環境中VCM的濃度是最直接的方法，但其濃度分布差異太大。由於VCM會經肝臟代謝再藉由尿液排出體外，量測尿液中TdGA的濃度，常做為評估追蹤VCM暴露量的參考依據。

不過，VCM也可能存在於空氣、水、土壤與食物中，因此，TdGA與VCM濃度的關聯性也未必完全成正比。（記者林彥彤）

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  • 成大教授李俊璋。（記者林彥彤攝）

    成大教授李俊璋。（記者林彥彤攝）

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相關關鍵字： TdGA 吃蛋有關 國健署 國衛院 學童尿液 許厝
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標題：許厝學童遷校TdGA反升與蛋有關 專家質疑


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