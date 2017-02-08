週六郵局 維持全部營業

2017-02-08

交部強力介入協調 政策轉彎

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕勞基法一例一休新制實施，鑑於排假困難、人事成本增加，中華郵政公司一度宣布週六營業郵局將大減一半，統聯客運等部分客運業者則宣布下週調漲票價；但經交通部強力介入協調，中華郵政政策急轉彎而於昨日宣布，兩百多家週六有營業郵局將全部維持週六營業；而包括統聯在內的八家國道客運業者，則可望全部配合延後至三月一日後再調整票價。

因應一例一休上路，中華郵政去年底宣布，今年二月中旬起，週六營業郵局會大減一百四十家；不過，傳出交通部認為應避免影響民眾便利，交通部長賀陳旦拍板要求郵局週六持續服務。中華郵政公司副總經理王淑敏昨表示，許多民眾都反映週六仍有用郵需求，因此二月二十五日起，目前週六有營業的兩百八十七間郵局都會維持，且再加一間、高雄佛公郵局營業時段還增加每月第二禮拜的週六。

依法發加班費 成本年增2億

雖然週六營業郵局數量不減，但將調整營業時間及服務項目，王淑敏表示，週六營業郵局的營業時間，除故宮郵局及馬祖北竿郵局維持不變外，未來都將延後三十分鐘開門，營業時間調為上午九點至中午十二點。

服務項目也有部分調整，過去一般郵務、儲匯業務在週六都可受理；但二月二十五日起，週六限時、包裹郵件停止投遞，信筒及信箱郵件停止收攬，目前週六、日有提供限時郵件服務，每月假日約寄送二十一萬件；週六有寄送的包裹郵件，每月假日約有九萬件，這些都將停止服務，預計每月約有三十萬人次受到影響。王淑敏呼籲，假日要寄送郵件民眾，可多利用全年無休的快捷郵件。

之前中華郵政傾向讓週六上班員工，從週一至週五自己挑選一天當休息日的做法曾遭員工反對，王淑敏表示，經過與中華郵政工會協調後，也決定週六出來上班都會依照勞基法發加班費，若員工要選擇補休的話也可個案處理。因此目前中華郵政估算一年成本會增加兩億元，身為國營事業的中華郵政將自行吸收。

國道客運 延到3月調整票價

國道客運方面，先前首都、葛瑪蘭、統聯、阿羅哈等八家業者都醞釀漲價，交通部也強力介入要求春節至元宵節凍漲，以免影響民眾返鄉過節，但統聯客運前日宣布將於元宵節後、下週一（十三日）起漲價，並公告漲幅高達二成至六成不等，其他業者也均已提案要漲；但交通部公路總局昨日再緊急邀請已完成票價調整備查作業的業者溝通協調，公總運管中心執秘林福山表示，雖然之前大家都有共識元宵節後再調整，但社會大眾對於暫時維持票價仍抱有期待，因此特別再與業者協調，希望能夠在二二八連假過後、預計三月一日再調整票價。

統聯客運表示，主管機關的確有表明希望延後調整，這件事情已與董事長報告，但還要看公司財務狀況、資金流等，預計最快今日董事長就會對外宣布票價是否延後調漲。至於其他尚未公告調漲票價的業者，則多表示同意凍漲到三月。