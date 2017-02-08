曾遭中國綁架 銅鑼灣書商林榮基訪台

2017-02-08

〔記者姚介修／桃園機場報導〕在香港銅鑼灣販售中國禁書聞名的店長林榮基，因前年十月在深圳遭中國政府綁架拘押，直到去年六月返港後勇敢出面揭露真相，被視為民主鬥士，他昨受唐山書店邀請來台，就獨立書店經營議題進行討論交流，預計停留一週。

林榮基抵台受訪時豎起拇指說，台灣的民主比中國香港都好，只可惜台灣的經濟不太好，希望台灣能把經濟弄好一點。

由於黃之鋒等香港民主派人士上月來台訪問時曾一路遭特定團體滋擾，警政署下令航警局對林榮基嚴加保護。外傳機場昨部署警力達二百人，但航警局表示，原部署一○一人，但因現場未出現陳抗人士，只派出四十三人，林乘車離開機場時，則由警方前一後三共四部轎車隨行保護。

林榮基說，桃園機場的陣仗的確讓他想到被中國公安綁架的情景。但他也強調，他知道這是台灣警方的好意。

媒體詢問會不會來台灣尋求庇護？林榮基說，他在香港又沒犯法，也沒有這個必要。至於是否擔心在台受到監控？他笑笑地看了四周的航警後說不會。

他說，這次來台就是參加論壇，如有時間就看看老朋友，有機會也想去花蓮看看，可能還會接受一些媒體的採訪，若是被問到被囚禁的事情，也不會迴避，能說就說。