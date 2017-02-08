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中國頻推新戰機 我急起直追補破網

2017-02-08

記者涂鉅旻／特稿

我國軍機研製能量原地踏步二、三十年之際，中國軍事航太產業卻蓬勃發展，「殲-20」、「殲-31」陸續服役，已使我國空防威脅倍增。

雖然政府推動「高教機國造」補破網為時不晚，但兩岸軍力持續失衡，處在不利方的我國，已無時間可蹉跎，唯有確實鏈結各界產能、儘速延攬人才、尋求外國技術合作，並緊盯新案時程，攸關國安的任一環節，閃失不得。

儘速重整投入研製 考驗蔡政府

根據國軍「高教機國造」時程，我國六十六架新型國造高教機，將在二○二六年全數交機，且新一代「XT-5」高教機構型，以我國雙座「IDF」戰機為藍圖，研發門檻理應較低。暫時撇開上世紀末研製的「IDF」戰機，是否符合廿一世紀空軍技術水平不談，更重要的是，已流失近廿年的軍事航太產業、人才，是否能在短期內重整，迅速投入第一線研製，更在國際分工趨勢之下，統合國內外裝備系統，確保各項裝備籌獲無虞，端看蔡英文政府的手腕和能力。

我國AT-3高教機、F-5部訓機皆服役逾卅年，雖軍機是否堪用，關鍵在於妥善率，但隨著機齡增長，維保難度也隨之逐年提高，更攸關下一代儲備飛行員的生命安全。如果「高教機國造」發展不如預期，我國是否能適時引入外援，提供妥適技術、思維，甚至做好「最壞打算」端出備案救援，各界都在看。

在兩岸軍力日漸失衡之際，空軍成立「空軍航空科技研究發展中心」，盼以空軍需求為前提，發展我國航太產業，並在「高教機國造」後，接續推動「初教機國造」蓄積研製能量，進而擘畫「新一代戰機」自研自製案，但為期數十年的重大政策，後續執行成效為何，仍有待日後驗證。

更重要的是，檯面上的「大頭」個個信心滿滿，向各界喊話之際，更要思考其背負的不只是政治責任，更是不容許有任何閃失的國家安全之責。

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  • AT-3教練機。（資料照）

    AT-3教練機。（資料照）

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