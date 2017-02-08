國機國造啟動 蔡：沒有另外30年可浪費

2017-02-08

〔記者涂鉅旻／台中報導〕空軍、中科院昨在中科院航空研究所簽署新型高教機「委製協議書暨合作備忘錄」，正式啟動新型高教機國造政策。總統蔡英文與會致詞時表示，我國自IDF戰機之後，「國機國造」已原地踏步近卅年，我國航太產業不只被其他國家趕上，也面臨人才流失、斷層等嚴重問題，政府務必帶領國人重新發展國防產業，「我們沒有另外的卅年可以浪費」。

空軍、中科院簽署高教機合作備忘錄

根據國防部規劃，我國將籌措六十六架新一代高教機，採用漢翔公司以「IDF」戰機為設計藍圖的「XT-5」高教機構型，首批原型機將在二○一九年出廠、二○二○年升空試飛，二○二六年六十六架全數交機。

蔡英文表示，高教機「自研自製」最大戰略意涵，即是重建台灣航太人才鏈， 雖經驗、技術傳承非一天、兩天的事，但須自現在開始做起。蔡說，中科院已聘用近九百名專業人士，中科院航空研究所自去年五月廿日起，也延聘超過兩百人。

蔡英文致詞時也特別提及日前逝世的「IDF之父」、前空軍二級上將華錫鈞。她說，華錫鈞到美國取得博士學位後，美國公司曾以高薪延聘他，但華錫鈞接到當時空軍總司令的一封信，請他回國為建立航空工業出力，華錫鈞二話不說即回台投入航發中心工作，才有後來的「AT-3」高教機跟「IDF」戰機。

蔡致詞 推崇「IDF之父」華錫鈞

蔡英文說，我國完成了「IDF」戰機研製任務後，「國機國造」已原地踏步近卅年，航太產業不只被其他國家趕上，也面臨人才流失、斷層等嚴重問題，「我們沒有另外的卅年可以浪費」。

蔡英文表示，除新式高教機「自研自製」任務，她也期許相關人才，能同時完成另二項核心任務。分別為「重新厚植台灣的航太工業人才鏈」、「加強產業的連結」。

蔡英文接著說，國內航太產業在過去一段時間欠缺發展空間，具經驗的人才，不是遭他國挖角，就是即將屆齡退休，但航太發展的能量一旦中斷，將是國家安全、產業發展重大災難。而國防建設一定要跟經濟發展緊密結合，每一項國防設備都是重要的內需市場，可結合周邊產業，創造最大效益。

蔡英文也提到，新政府上任後，中科院科技研發預算成長廿一％，希望能夠讓中科院科研成果外溢到民間產業，加強軍民產業連結，促進民間產業的升級。