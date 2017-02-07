| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

17歲超商打工遇搶 被斷掌仍奮勇護鈔

2017-02-07

17歲惡少行搶猛砍店員

〔記者曾健銘、余衡／新北報導〕十七歲丁姓少年在新北市新莊的萊爾富超商打工，前天深夜下班前，遇到同齡的陳姓惡少持西瓜刀搶劫，丁少反抗，陳嫌掏出西瓜刀猛砍，丁少左手掌遭利刃削斷，僅少許皮肉相連，丁少昏迷前，仍奮勇拖著斷掌保護收銀機，陳嫌因打不開收銀機，砍人時也誤傷自己左手手筋，負傷逃逸，案發三個小時後落網。

手術13小時接回左手掌

丁少送亞東醫院急救，歷經十三小時手術接回斷掌，暫脫離險境，但左手活動恐有影響。陳嫌受傷後跑到附近菜園躲藏，再搭乘計程車返家，向家人謊稱被砍，陳父將兒子送醫後，醫院通報警方趕往逮人，陳嫌坦承犯案，供稱缺錢花用隨機犯案，警方在醫院戒護，全案朝強盜、殺人未遂罪嫌偵辦。

警方調查，陳嫌住新北市樹林，國中肄業，在市場賣菜，他缺錢花用，前天在菜市場買西瓜刀、口罩，當晚十時搭計程車到新莊，將西瓜刀插在背後，戴口罩到萊爾富超商，近十一時，確認僅丁少一名店員後，陳嫌隔著櫃檯要求「交出錢來」，丁少拒絕，陳嫌闖入櫃檯企圖打開收銀機，丁少用力將他推出，雙方爆發拉扯。

搶嫌混亂中自傷左手筋

陳嫌拿出西瓜刀猛力劈下，丁少伸左手抵擋，刀刃瞬間砍斷手掌，丁少慘叫鮮血直流，陳嫌舉刀再砍，丁少右額頭、胸部、背部接連中刀，混亂中陳嫌誤傷自己左手，留下二十公分長的刀傷。

丁少倒地後，陳嫌企圖打開收銀機，因未按密碼無法開啟，倒在地上的丁少，仍奮勇拖著連著皮的左手斷掌起身制止，陳嫌推倒丁少後攜刀逃逸，分文未得，丁少則因失血過多倒地不起，被準備接班的店員發現。

新莊警方趕到，發現店內血跡斑斑，櫃檯、地板及商品架上都是血跡，丁少左手掌幾乎斷裂，送醫途中一度失血過多休克。警方循陳嫌血跡追查，在離超商不遠處的竹林找到兇刀。

廣告
  • 超商監視器拍下丁姓工讀生（右）被陳姓嫌犯砍斷手掌後，仍奮勇守護收銀機。（記者曾健銘翻攝）

    超商監視器拍下丁姓工讀生（右）被陳姓嫌犯砍斷手掌後，仍奮勇守護收銀機。（記者曾健銘翻攝）

  • 超商監視器拍下丁姓工讀生被陳姓嫌犯砍斷手掌後，仍奮勇守護收銀機。圖為案發後超商內滿地鮮血。（記者曾健銘翻攝）

    超商監視器拍下丁姓工讀生被陳姓嫌犯砍斷手掌後，仍奮勇守護收銀機。圖為案發後超商內滿地鮮血。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 打工 搶劫 收銀機 斷掌 超商
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：17歲超商打工遇搶 被斷掌仍奮勇護鈔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.