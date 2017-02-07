17歲超商打工遇搶 被斷掌仍奮勇護鈔
2017-02-07
17歲惡少行搶猛砍店員
〔記者曾健銘、余衡／新北報導〕十七歲丁姓少年在新北市新莊的萊爾富超商打工，前天深夜下班前，遇到同齡的陳姓惡少持西瓜刀搶劫，丁少反抗，陳嫌掏出西瓜刀猛砍，丁少左手掌遭利刃削斷，僅少許皮肉相連，丁少昏迷前，仍奮勇拖著斷掌保護收銀機，陳嫌因打不開收銀機，砍人時也誤傷自己左手手筋，負傷逃逸，案發三個小時後落網。
手術13小時接回左手掌
丁少送亞東醫院急救，歷經十三小時手術接回斷掌，暫脫離險境，但左手活動恐有影響。陳嫌受傷後跑到附近菜園躲藏，再搭乘計程車返家，向家人謊稱被砍，陳父將兒子送醫後，醫院通報警方趕往逮人，陳嫌坦承犯案，供稱缺錢花用隨機犯案，警方在醫院戒護，全案朝強盜、殺人未遂罪嫌偵辦。
警方調查，陳嫌住新北市樹林，國中肄業，在市場賣菜，他缺錢花用，前天在菜市場買西瓜刀、口罩，當晚十時搭計程車到新莊，將西瓜刀插在背後，戴口罩到萊爾富超商，近十一時，確認僅丁少一名店員後，陳嫌隔著櫃檯要求「交出錢來」，丁少拒絕，陳嫌闖入櫃檯企圖打開收銀機，丁少用力將他推出，雙方爆發拉扯。
搶嫌混亂中自傷左手筋
陳嫌拿出西瓜刀猛力劈下，丁少伸左手抵擋，刀刃瞬間砍斷手掌，丁少慘叫鮮血直流，陳嫌舉刀再砍，丁少右額頭、胸部、背部接連中刀，混亂中陳嫌誤傷自己左手，留下二十公分長的刀傷。
丁少倒地後，陳嫌企圖打開收銀機，因未按密碼無法開啟，倒在地上的丁少，仍奮勇拖著連著皮的左手斷掌起身制止，陳嫌推倒丁少後攜刀逃逸，分文未得，丁少則因失血過多倒地不起，被準備接班的店員發現。
新莊警方趕到，發現店內血跡斑斑，櫃檯、地板及商品架上都是血跡，丁少左手掌幾乎斷裂，送醫途中一度失血過多休克。警方循陳嫌血跡追查，在離超商不遠處的竹林找到兇刀。
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