H7N9防疫慢半拍? 高市衛生局反擊投書謬誤

2017-02-07

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市日前出現今年首例H7N9流感境外移入病例，衛生局表示，該名台商患者目前在加護病房治療，現陷入昏迷，病情危急。至於列管追蹤的一百卅九人中，僅一人有感冒症狀，就醫後已改善。

中華民國防疫學會理事長、前疾管署中區傳染病防治醫療網指揮官王任賢投書媒體指出，高雄出現今年首例H7N9病例，類流感症狀出現後第十天、重症肺炎出現後第五天才證實，批評「高雄醫療院所發條鬆」、「衛生局及當區的防疫指揮官沒有去盯，都該受到處分」。

衛生局長：王任賢涉散播不實消息

高市衛生局長黃志中及疾管署高屏區傳染病防治醫療網指揮官、高榮內科部主任陳垚生昨表示，王投書內容謬誤。黃志中說，患者是一月廿三日於中國廣東發病，並非王投書指的廿五日；廿五日入境高雄篩檢出發燒，二月一日診斷出肺炎，也非投書指的一月廿九日。患者入境隔天凌晨就醫並轉診至醫學中心，且通報疑似新型Ａ流也採檢，但快篩及採檢均呈陰性，患者沒有發燒，醫院給予抗病毒藥物並列管追蹤。

患者廿九日又因發燒、呼吸喘，再度到醫學中心急診，但當時沒有明確肺炎症狀；二月一日症狀未改善，又到另家醫院就醫，診斷出肺炎，二日二度採檢、三日檢出H7N9弱陽性，四日疾管署確診。

陳垚生也表示，患者就醫時沒發燒、沒肺炎，但因前往中國廣東的特殊旅遊史，仍進行疾病通報並採樣檢驗，醫師的警覺性是夠的。患者出院後，公衛護理師也持續追蹤。黃志中強調，整個過程，醫療院所及公衛防疫體系全程無縫接軌，沒有延誤及診斷延遲的問題。

對於王任賢投書內容，黃志中認為可能涉及對法定傳染病散播不實消息，已檢具相關資料，行文疾管署依法認定處理。