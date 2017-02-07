H5N6肆虐 南韓撲殺3300萬隻家禽 蛋價狂飆
2017-02-07
〔國際新聞中心、記者林彥彤／綜合報導〕H5N6禽流感病毒是流感病毒的亞型，去年在南韓、日本及中國等地重創家禽養殖業，兩年來在中國造成十一起死亡病例。韓國疫情為史上最嚴重，共撲殺三千三百萬隻家禽，但疫情仍未受到遏止，更導致雞蛋價格持續上漲，不少居民開始將雞蛋稱為「金蛋」。
日、中養禽業也重創
二○一四年五月初，中國疾病預防控制中心確認，四川省出現全球首例人類感染H5N6禽流感致死病例。據統計，中國自一四年迄今累計共十六起H5N6流感病例，分別為廣東省六例、湖南省三例、雲南省兩例，四川省、安徽省、江西省、湖北省及廣西壯族自治區各一例。這十六個病例在臨床上均為重症，最後造成十一例死亡。
南韓生蛋關稅降到零
此外，去年下半年起，南韓和日本都發生H5N6疫情，野鳥及養禽場持續檢測出病毒，疫情更重創兩國養禽業。在南韓，去年十一月中首例高致病性H5N6被證實後，病毒幾已蔓延全國，疫情為史上最嚴重，迄今已在三百四十處家禽養殖場造成疫情，共撲殺近三千三百萬隻家禽，但疫情仍未受到遏止，更導致雞蛋價格持續上漲，不少民眾開始將雞蛋稱為「金蛋」。
此前，一盒卅顆的蛋，要價約台幣一百六十五元，如今已漲至兩百四十元，南韓政府已決定將生蛋的關稅降至零。
日本農林水產省去年十二月表示，在新潟縣兩座養雞場及青森縣一處農場檢驗出的高病原性禽流感病毒，證實為H5N6，與南韓家禽感染案例，及日本野生鳥類中廣泛傳播的病毒類型相同；共十個家禽場發病，累計撲殺家禽接近一百四十萬隻。日本此前在鹿兒島、秋田縣及鳥取縣等三地野鳥檢體都曾檢出H5N6。
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